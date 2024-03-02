Курс доллара, цены на продукты и стоимость топлива: что прогнозируют специалисты на март

В марте стоит ожидать, что цены на топливо, особенно на автогаз, могут подняться из-за блокады на границе. Кроме того, ситуация со стоимостью доллара будет непредсказуемой, ведь все будет зависеть от помощи, которую могут не прислать партнеры. Что касается цен на продукты, то овощи будут дорожать, а мясо подешевеет.

Какой будет ситуации на рынке топлива в марте

Протесты на польской границе могут повлиять на цены топлива в Украине. Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, львиная доля того, что продают поляки украинцам, – горюче-смазочные материалы.

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Сергей Куюн во время разговора с 24 Каналом говорит, что в основном проблема касается сжиженного газа, ведь Польша остается крупным поставщиком – с 2023 года где-то 30% украинского импорта поступало из Польши именно автотранспортом, который сегодня страдает от блокировок.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Заместить такой объем достаточно проблематично, поэтому это топливо едет через всю Польшу в объезд польской границы и заходит в Украину через Словакию, Венгрию и Румынию.

Такое удлиненное транспортное плечо приводит к подорожанию сжиженного газа где-то до 3 гривен на 1 литре, объясняет эксперт. То есть цена на автогаз может подняться при текущих мировых ценах до 30 гривен за литр.

На этой отметке стоимость должна остановиться. Поскольку польские объемы будут медленно замещаться другими источниками поставок.

Что касается дизеля и бензина, то их поставка идет из Польши преимущественно по железной дороге, и поэтому эти блокировки не так влияют на цену.

Хотя они тоже делают такой круг, как газ, но их доля небольшая и это больше касается экономики поставщика. То есть его прибыльность снижается. Следовательно, из-за того, что объем сравнительно небольшой, то это на рынок имеет ограниченное влияние,

– добавляет Куюн.

Эксперт прогнозирует, что в марте стоимость бензина и дизтоплива будет зависеть от мирового рынка. Начало 2024 года началось с отметки в 77 долларов за баррель нефти, а сейчас, почти как месяц, цена держится где-то на уровне 83 – 84 доллара за баррель. И это привело к подорожанию закупочных цен, именно поэтому цена будет расти и на украинских АЗС.

По состоянию на 29 февраля, по данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость топлива составляет:

Бензин А-95 – 51,46 гривны за литр,

Бензин А-92 – 48,26 гривны за литр,

Дизельное топливо – 51,86 гривны за литр,

Газ автомобильный – 28,02 гривны за литр.

Чего ждать от курса в марте

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в Украине в дальнейшем будет продолжаться действие режима управляемой гибкости на межбанке. Поэтому в марте, по его словам, объемы валютных вливаний будут где-то 800 – 900 миллионов долларов в неделю.

Кроме того, на рынке сохранятся ежедневные изменения курсов. Речь идет как о росте, так и об уменьшении.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Курс банков будет сориентирован на показатели межбанка с добавлением % расходов, например, на конвертацию долларов в гривну и наоборот, а также прибыли финучреждений. Курсообразование в обменниках также будет ориентироваться на межбанк, но в их курсах будут приняты во внимание риски на случай кризисных моментов на рынке и текущая реакция на уровень спроса.

Лесовой говорит, что во второй половине марта возможно определенное нивелирование разницы между курсами межбанка и наличного рынка при определенных обстоятельствах.

Банкир отмечает, что очень оптимистично было бы выйти на единую разницу между курсами покупки и продажи на наличном рынке – 0,30 гривны.

Прогнозы Лесового относительно ситуации в марте такие:

доллар на межбанке будет составлять 38 – 40 гривен ,

будет составлять , а на наличном рынке – 38,25 – 40,50 гривны.

Касательно евро, то на межбанке 41 – 43 гривны и 41,50 – 43,50 гривны на наличном рынке.

Как рассказал эксперт Даниил Монин 24 Каналу, в марте Украина ожидает, что получит финансовую помощь от Евросоюза и от МВФ. Это будет способствовать улучшению платежного баланса.

Даниил Монин Экономический эксперт Кроме того, НБУ показал, что готов уменьшать международные резервы на 2 миллиарда долларов в месяц.

По прогнозам экономиста, американцы весной определятся относительно финансирования Украины.

Скорее всего есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины и поэтому видится скорее курс около 38 гривен на весну,

– говорит Монин.

Что будет со ставками на депозиты

По словам банкира Дмитрия Замотаева, передает 24 Канал, ставки по акционным депозитам могут достичь 17% годовых в марте.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка До конца марта размер учетной ставки, как и ставки по 3-месячным депозитам скорее всего останется без изменений: 15% и 19% соответственно.

Заметьте, что в сегменте гривневых вкладов могут наблюдаться 2 параллельных тенденции:

Стагнация ставок: с конца декабря 2023 года большинство банков уже пересмотрела доходность собственных гривневых вкладов, а потому ставки по гривневым вкладам почти не изменятся.

Усиление "депозитной конкуренции" между банками: граждане будут пытаться найти наиболее привлекательные условия для своих сбережений. Именно поэтому, по мнению Замотаева, на рынке могут появляться новые депозитные продукты или же начнут действовать новые привлекательные краткосрочные депозитные акции, проценты по которым могут быть несколько улучшены (в среднем до 15,5 – 17% годовых).

Средняя доходность депозитов сроком на 3 – 6 месяцев составит 13,5% годовых, более длительные во времени вклады (от 9 месяцев до 1 года) дадут в среднем 12,5 – 13% годовых.

Также специалист рассказал, что в марте, скорее всего, уровень чистой прибыли по гривневым вкладам сохранится на уровне 5 – 6%. Это будет стимулировать граждан к открытию новых вкладов.

Сейчас именно гривневые вклады являются наиболее привлекательным, понятным и простым способом получения пассивной прибыли, который почти втрое превышает прибыль по валютным вкладам,

– отмечает Дмитрий Замотаев.

А вот относительно валютных депозитов, то в марте будет продолжаться постепенное снижение ставок по ним – средние ставки по годовым долларовым вкладам сократились с 3% до 1,8% годовых, а средние ставки по вкладам в евро снизились с 2% до 1,5 – 1,6% годовых.

Рынок недвижимости в послевоенный период

В комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Юрий Пита рассказал, что в большинстве регионов Украины рынок жилья до сих пор не вернулся на уровень до 24 февраля 2022 года.

Юрий Пита Экс-президент АСНУ 2023 год гораздо активнее относительно 2022 года, ведь цены показали динамику к росту. Если учитывать изменение курса гривны к валютам, то цены в гривне выросли, а в валюте снизились.

Своим мнением по этому поводу поделился с 24 Каналом и эксперт по недвижимости Владимир Семенцов. Он отмечает, что первичка на сегодня имеет признаки стагнации. То есть спрос на новостройки остается низким и ограниченным объектами с высоким уровнем готовности.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Спрос не превысит 25 – 30% от уровня февраля 2022 года. Также он преимущественно сконцентрирован в западных областях и Киеве из-за "статуса" наиболее защищенных от вражеских обстрелов. Отсюда и более ощутимый спрос, чем в остальных регионах страны.

По словам Семенцова от рынка недвижимости в ближайшее время стоит ждать изменения в отношении объектов с динамичным и непрерывным строительством на высоких стадиях готовности. Также он назвал другие изменения, а именно:

В 2024 году в таких ЖК запланирован рост стоимости квадратного метра в среднем на 10 – 15% в гривневом эквиваленте.

Такие ценовые изменения связаны больше с коммерческой стратегией и переходом на новый этап строительства, чем из-за повышенного спроса.

Главным сдерживающим фактором для роста цен является отсутствие достаточного количества покупателей из-за неуверенности в "завтрашнем дне" и общий низкий уровень доходов граждан.

В среднем цены на жилье могут вырасти не более, чем на 3 – 5%. Это будет в 2 – 2,5 раза меньше прогнозируемых темпов инфляции.

По словам Семенцова, в 2024 году инфляция в Украине ожидается на уровне 9,7%.

Продукты будут дорожать или нет

Овощи

Ученая Инна Сало для 24 Канала рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в марте 2024 года ожидается незначительное подорожание овощных.

Инна Сало Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики На динамику цен на овощные, особенно в несезон, более существенно влияют такие факторы как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.

Цены на овощи борщового набора в марте могут повыситься против цен по состоянию на 26 февраля 2024 года:

капуста белокочанная – до 17 гривен за килограмм,

– до 17 гривен за килограмм, свекла – до 19 гривен за килограмм,

– до 19 гривен за килограмм, морковь – до 14 гривен за килограмм,

– до 14 гривен за килограмм, картофель – до 27 гривен за килограмм.

Вероятно, что цена на репчатый лук может вырасти больше всего из-за высокого спроса на него и ограниченности качественного предложения – до 18 гривен за килограмм против средней цены по состоянию на 26 февраля 2024 года – 16,87 гривны за килограмм.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, цены на овощные, будут оставаться довольно высокими до появления урожая овощей открытого грунта в новом сезоне.

До конца первого полугодия 2024 года ожидается ежемесячный рост цен на овощные до 5 – 7 %. Это, конечно, будет зависеть от погодных условий, объемов поставок и логистики,

– говорит Сало.

Мясо

Специалист из Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии для 24 Канала отметила, что в феврале, традиционно после новогодних праздников, цены на основные виды мяса снизились.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики На конец февраля 2024 года в продуктовых супермаркетах основные виды мяса – свинина и мясо птицы – стали дешевле на 0,2 – 13,4 % по сравнению с 1 января 2024 года. Исключение составила цена на тушку куриную, которая увеличилась на 2,1 %.

В то же время говядина – ребра и гуляш – подорожали на 3,3% и 5,3%, и стоят 162,95 гривны за килограмм и 271,70 гривны за килограмм соответственно. Это обусловлено сезонным уменьшением предложения говядины.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, тенденция к снижению цен на мясо будет прослеживаться и в марте 2024 года.

Хлебобулочные изделия

Для 24 Канала ученая Светлана Черемисина рассказала, что блокада границы Украины со стороны Польши не влияет на ценовую ситуацию с крупами, мукой и хлебобулочными изделиями.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В течение февраля ценовая ситуация с крупами продолжила свою положительную динамику удешевления.

Цена на гречку по сравнению с январем еще снизилась на 5,2% – до 28,87 гривны за килограмм,

пшено подешевело на 4,4% – до 25,41 гривны за килограмм,

крупы ячневые упали в цене на 2,6% и стоят сейчас 15,51 гривны,

рис подешевел еще на 0,2% – до 51,28 гривны за кило,

цена на крупы манные и пшеничные практически не изменились – 21,27 гривны за килограмм и 17,16 гривны за килограмм соответственно.

А вот все виды продукции хлебопекарной отрасли, говорит Черемисина, стабильно продолжают дорожать:

в течение февраля хлеб пшеничный из муки высшего сорта прибавил в цене 1,5% – до 44,07 гривны,

хлеб ржаной подорожал на 1,7% – до 37,41 гривны за кило,

цена батона выросла на 0,3% – от 22,96 до 23,04 гривны за 500 грамм,

хлеб пшеничный из муки первого сорта подешевел на 30 копеек – до 35,72 гривны за килограмм.

Молочные продукты

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в марте 2024 года ценовая ситуация на крупы и муку будет оставаться стабильной для потребителей, подорожания не ожидается. Единственным исключением может быть импортный рис, который может претерпеть незначительное подорожание – в пределах 7 – 10%.

Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Иван Свиноус говорит 24 Каналу, что март – это начало сезона "большого молока", связанного с выходом на рынок хозяйств населения.

А это основной ситуационный производитель в Украине в нынешних условиях. Поэтому, ожидается повышение предложения молочных продуктов на розничных продовольственных рынках.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в первом месяце весны ожидается незначительный – в диапазоне 3 – 5% – рост цен на основные молочные продукты,

– добавляет специалист.

Поэтому, стоимость сметаны на розничных продовольственных рынках может составлять – 185 – 190 гривен за килограмм,

на розничных продовольственных рынках может составлять – за килограмм, А вот творог – 150 – 160 гривен за килограмм.

Такой рост вызван целым рядом негативных процессов, которые происходят в экономике страны.

Иван Свиноус отмечает, что проблемы со сбытом молочных продуктов, вызваны в первую очередь блокированием логистических путей к рынкам стран-импортеров.

Также рост запасов на складах молокоперерабатывающих предприятий негативно отразится на уровне закупочных цен на молоко, которое поступает на переработку в сельскохозяйственных предприятия,

– говорит он.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в марте прогнозируется: