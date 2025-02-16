Как получить недополученную пенсию: пошаговая инструкция

Существуют ситуации, когда украинцы могут получить невыплаченную пенсию умершего родственника. Это можно сделать, подав одну заявку.

Как получить недополученную пенсию

Чтобы получить невыплаченную пенсию, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление. Это можно сделать как в оффлайн, так и в онлайн-формате, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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К заявлению необходимо приложить такой пакет документов:

Свидетельство о смерти пенсионера;

Удостоверение личности заявителя;

Документы, подтверждающие родственные связи с умершим;

Реквизиты банковского счета получателя.

Кроме этого, заявителю следует предоставить документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на момент его смерти. Если покойный содержал нетрудоспособных родственников, это также нужно подтвердить.

Как обратиться в Пенсионный фонд

Процедура подачи заявления в Пенсионный фонд является одинаковой как онлайн, так и оффлайн. Для этого нужно подать заявление вместе со всеми необходимыми документами, указанными выше. Днем обращения считается дата приема документов в ПФУ или дата регистрации заявления при подаче онлайн.

Недополученная пенсия выплачивается путем зачисления на текущий банковский счет получателя. Если счета нет, выплату можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" в любом отделении Ощадбанка, предоставив паспорт и идентификационный код, отмечают представители ПФУ.

Как подать заявление онлайн: