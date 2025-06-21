Лимиты на переводы установлены: как действовать в случае блокировки счета

В Украине действуют обновленные лимиты на переводы средств со счета на счет. Во избежание блокировки карты на случай превышения лимита или же нетипичной активности со счетом лучше заблаговременно предоставить банку нужные документы.

Лимиты на переводы в 2025 году

Напоминаем, что с 1 июня в Украине снизили максимальную сумму для переводов между счетами – со 150 тысяч до 100 тысяч в месяц. В то же время для клиентов банка, которые имеют высокий уровень риска, лимит вообще на уровне 50 тысяч в месяц, информирует 24 Канал.

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Добавляем, что лимиты касаются для переводов как по номеру карты или телефона, так и по реквизитам IBAN.

Что такое IBAN Это специальный международный номер банковского счета. Его используют для распознавания банковского счета в международных финансовых транзакциях. В то же время его назначение – упрощать переводы.

Еще раньше ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" Марина Павленко рассказывала, что ограничительные меры, например блокировка, применяется в случае, когда замечена нетипичная активность на счете.

Однако если это все-таки произошло, то советуют немедленно обратиться в банк и решить эту проблему.

После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснения по активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию,

– говорит банкир Павленко.

К счастью, в большинстве случаев после предоставления объяснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету.

Что делать, чтобы избежать блокировки счета

По советам Марины Павленко, стоит придерживаться такого алгоритма действий, чтобы блокировка счета не произошло:

Нужно знать условия обслуживания карты и тарифами.

На сайте вашего банка проверьте лимиты и законодательные ограничения.

При открытии счета укажите цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь.

На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы и дополнительные документы или объяснения.

Не используйте карты для незаконных операций или по кодам, что не соответствуют сути транзакций (мис-кодинг) и не участвуйте в сомнительных схемах (дроп-операции и т.д.).

Среди примеров, что могут заблокировать карту, есть ежемесячные переводы мужа на счет жене, не имеющей собственных доходов. Перед этим стоит объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа.