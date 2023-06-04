Рост цен на свет и продукты, но стабильный курс: что ждет украинцев летом

Этим летом эксперты прогнозируют значительные колебания как среди цен на продукты, так и цен на топливо и электроэнергию. В то же время, рынок недвижимости и курс доллара будут радовать стабильностью. Что готовит для украинцев самый жаркий период года, читайте в материале.

Эра 1,44 и 1,68 гривны за киловатт закончилась

Напомним, 30 мая правительство срочно повысило тариф на свет. Теперь новый тариф составит 2,64 гривны за киловатт-час. Заметим, что ранее рассматривался вариант единого тарифа на электроэнергию для населения на уровне 2,88 гривны за киловатт-час.

Следует ознакомиться Повышенные пенсии и новые тарифы на свет: чего ждать украинцам с 1 июня

Как делится с 24 Каналом эксперт Юрий Щедрин, разный тариф за разный потребленный объем фактически не приносил практического результата. Речь идет о 1,44 и 1,68 гривны.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Разница в 22 копейки. Пожалуй, какая-то экономия была, но при сегодняшней инфляции она ничтожна. Это более психологический фактор, чем экономический.

По словам Владимира Омельченко, директора энергетических программ в Центре Разумкова, повышение цен на электроэнергию будет побуждать людей к большей экономии.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова Государство ведь не просто так дает подачки. Значит, оно требует что-то вместо этого. Я же не хочу быть чем-то обязаным государству. Напротив, я как налогоплательщик хочу сам контролировать государство. С другой стороны, это повышение побуждает экономить электроэнергию, более эффективно ее потреблять.

Роман Ницович, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group, говорит, что человек наоборот теряют стимул экономить. Все потому, что какая разница или 240, или 500 киловатт в час, ведь платить за каждый придется 2,64 гривны.

Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Была определенная скидка, и это в принципе стимулировало потребителей к более экономному потреблению. Теперь нет стимула для того, чтобы думать о большей энергоэффективности.

Чего ждать от курса летом

В июне ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной. Кроме того, она будет мало чем отличаться от майской. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Скорее всего, доллар в то время будет находиться в диапазоне от 36,5 до 37,5 гривны. Даже есть вероятность, что наличный курс опустится ниже официального.

Александр Паращий Руководитель аналитического департамента Concorde Capital На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса объясняет стабильность валюты летом тем, что потенциальные факторы, которые могут изменить текущую ситуацию, отсутствуют.

Однако, если появятся факторы, которые увеличат спрос или предложение, сможем увидеть какие-либо изменения. Впрочем, потенциальных предпосылок для этого сейчас нет,

– добавляет заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital.

На горючее будет новая цена

В Нацбанке прогнозируют, что горючее будет расти в цене. Стоимость может пойти вверх уже этим летом в июле. В это время возобновят довоенное налогообложение горючего, которое отменили в начале полномасштабного вторжения.

Прогноз экспертов

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95" считает, что существенно подорожает бензин – на 10—11 гривен за литр.

Дизель – на 8 гривен за литр;

Автогаз – на уровне 3 гривен за литр.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Прошлый год показал, что цена на спрос не влияет – ведь людям нужно перемещаться, а бизнесу работать. Причиной же снижения потребления горючего, зафиксированного ранее, является исключительно война.

, что рост цен никак не повлияет на спрос, по мнению эксперта. Таким образом, не стоит ожидать, что объемы продаж снизятся.

Другой эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук имеет несколько другие показатели удорожания. Следовательно, по его словам:

дизель подорожает на 7 гривен за литр;

бензин – на 5–7 гривен за литр;

автогаз – на 3,5 гривны за литр.

Таким образом, повышение цен на горючее спровоцирует рост стоимости и на другие товары.

Леонид Косянчук Эксперт рынка нефтепродуктов Стоимость нефтепродуктов заложена в себестоимость всего на свете – от услуг парикмахера до тяжелого машиностроения.

Прогноз государства

Совершенно иное мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что значительного роста не предполагается.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Цена определяется прежде всего стоимостью нефти. Сейчас мы не видим потенциала для ее роста – наоборот, мы видим достаточно высокую маржинальность компаний, торгующих топливом. Поэтому да, мы не исключаем небольшого подорожания, но катастрофы точно не будет.

Прогнозы по рынку недвижимости

Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, рассказал, что в июне ситуация на первичном рынке вряд ли изменится коренным образом. Особенно это касается ценовой политики застройщиков. Впрочем, незначительные колебания все же будут присутствовать.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development На рынке возможны незначительные колебания стоимости квадратного метра: в пределах 1 – 1,5% в гривне и они будут в первую очередь зависеть от стадии готовности того или иного ЖК, его расположения, площади квартир и т.д.

Он заметил, что на ценовую стабильность будут влиять несколько факторов:

низкий уровень инфляции (с начала года инфляция в стране менее 4%) и соответственно курса валют (с мая фиксируется достаточно оптимистическая тенденция "замораживания" наличного курса, который лишь на 2 – 2,5% выше официального),

спроса на конкретные объекты,

стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Яйца будут дешеветь, а фрукты будут дорожать

Цены на мясо в июне

По прогнозным оценкам учёных Института аграрной экономики, в июне сохранится тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса.

Как рассказывает ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец, с начала января по конец мая 2023 года отмечается удорожание основных видов мяса.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Речь идет о говядине, свинине и курятине. Однако исключение составляли говядина гуляш и соленое сало, которые за этот период подешевели на 1,2% и 2,7% соответственно.

За пять месяцев 2023 курятина (филе, бедра и голени) выросли в цене на 7,4–15,2%.

Розничные цены на свинину – грудинку, ребра, подбрюшину и лопатку – увеличились на 5,2–14,6%.

При этом больше всего подорожал ошеек – на 22,5 %.

Сколько будут стоить яйца летом

Как рассказывает научная сотрудница Светлая Пашко, за месяц яйца подешевели на 12,7% (70,60 гривны в апреле против 61,65 в мае). Интересно, что уже по состоянию на 26 мая цена на яйца куриные "Наседка" достигла уровня 55,93 гривны, а на яйца куриные "Ясенсвит" – 63,70 гривны.

Светлана Пашко Старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Постепенное снижение цены на яйца будет продолжаться до середины лета из-за увеличения их предложения. Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине.

, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, при увеличении предложения куриных яиц от частных хозяйств цена на яйца будет снижаться.

Чего ждать от цен на овощи и фрукты

Ученая Инна Сало прогнозирует снижение цены на овощи. Речь идет о луке, моркови, молодом картофеле. Цены могут упасть до:

на лук репчатый и морковь – до 50 – 55 гривен за килограмм;

молодой картофель – до 30 – 35 гривен за килограмм;

а вот цена прошлогоднего картофеля может составлять до 10 гривен.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Расширение предложения этих видов отечественной продукции на рынке и снижение цен состоится в сезон урожая открытого грунта. Однако, поскольку Херсонская область все еще находится в зоне боевых действий, сезон раннего урожая огурцов и помидоров начнется с опозданием.

Именно поэтому цены на огурцы и помидоры будут оставаться достаточно высокими – до 70–75 гривен и 80–85 гривен соответственно.

В то же время ситуация с фруктами будет немного другой из-за временной оккупации южных регионов Украины. Это не будет способствовать снижению цен.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июне 2023 года цены на землянику ожидаются, а на черешню будут составлять