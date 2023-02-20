Минреинтеграции расширило перечень опасных территорий: кто имеет право на выплаты

18 февраля Министерство реинтеграции обновило перечень оккупированных территорий и тех, на которых ведутся или велись боевые действия. Теперь переселенцы из населенных пунктов, которые добавились в список, могут получить денежную помощь от государства.

Какие территории вошли в обновленный список

В обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях. Они делятся на территории:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

временно оккупированы российской федерацией, где не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации России.

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Как получить выплаты от государства

Для того чтобы получить помощь от государства нужно подать заявку в приложении Действие или обратиться в ближайший ЦНАП. После того, как вас зарегистрируют в качестве переселенца, средства будут поступать на вашу банковскую карту.

Сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью и 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.

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