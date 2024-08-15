Какой должна быть зарплата, чтобы получать пенсию 23 тысячи гривен

Чтобы получать пенсию в размере 23 тысяч гривен, необходимо иметь высокий уровень заработной платы в течение последних трех лет перед выходом на пенсию. Пенсионный фонд Украины использует для этого специальную формулу.

Что нужно для высокой пенсии

Формула учитывает среднюю зарплату за три прошедших года, соотношение собственной зарплаты к средней, стаж в годах и 1%.

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В начале 2024 года большинство украинских пенсионеров получают пенсии ниже 5 тысяч гривен. В то же время максимальная пенсия немного превышает 23 тысячи гривен.

Для расчета пенсии используются данные о заработной плате за последние три года, которые предоставляются Пенсионным фондом Украины. Средняя зарплата за этот период составляет 13 547 гривен.

Пенсионеры получают 1% расчетного заработка за каждый отработанный год. Максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривен и ограничена законом.

Для ее получения нужен значительный стаж и высокая зарплата, например, для 35 лет стажа зарплата должна быть 67 457 гривен в месяц.

А со стажем 25 лет средняя зарплата за месяц должна быть 94 440 гривен.

Судьи могут получать пенсию до 90% от своей зарплаты, если имеют не менее 40 лет стажа, что позволяет им получать более 200 000 грн пенсии.