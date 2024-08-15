Что нужно для высокой пенсии

Формула учитывает среднюю зарплату за три прошедших года, соотношение собственной зарплаты к средней, стаж в годах и 1%.

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В начале 2024 года большинство украинских пенсионеров получают пенсии ниже 5 тысяч гривен. В то же время максимальная пенсия немного превышает 23 тысячи гривен.

Для расчета пенсии используются данные о заработной плате за последние три года, которые предоставляются Пенсионным фондом Украины. Средняя зарплата за этот период составляет 13 547 гривен.

Обратите внимание! Пенсионеры получают 1% расчетного заработка за каждый отработанный год. Максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривен и ограничена законом.

Для ее получения нужен значительный стаж и высокая зарплата, например, для 35 лет стажа зарплата должна быть 67 457 гривен в месяц.

А со стажем 25 лет средняя зарплата за месяц должна быть 94 440 гривен.

К слову! Судьи могут получать пенсию до 90% от своей зарплаты, если имеют не менее 40 лет стажа, что позволяет им получать более 200 000 грн пенсии.