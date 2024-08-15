Что нужно для высокой пенсии
Формула учитывает среднюю зарплату за три прошедших года, соотношение собственной зарплаты к средней, стаж в годах и 1%.
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В начале 2024 года большинство украинских пенсионеров получают пенсии ниже 5 тысяч гривен. В то же время максимальная пенсия немного превышает 23 тысячи гривен.
Для расчета пенсии используются данные о заработной плате за последние три года, которые предоставляются Пенсионным фондом Украины. Средняя зарплата за этот период составляет 13 547 гривен.
Для ее получения нужен значительный стаж и высокая зарплата, например, для 35 лет стажа зарплата должна быть 67 457 гривен в месяц.
А со стажем 25 лет средняя зарплата за месяц должна быть 94 440 гривен.