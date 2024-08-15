Що треба для високої пенсії

Формула враховує середню зарплату за три минулі роки, співвідношення власної зарплати до середньої, стаж у роках та 1%.

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На початку 2024 року більшість українських пенсіонерів отримують пенсії нижче 5 тисяч гривень. Водночас максимальна пенсія трохи перевищує 23 тисячі гривень.

Для розрахунку пенсії використовуються дані про заробітну плату за останні три роки, які надаються Пенсійним фондом України. Середня зарплата за цей період становить 13 547 гривень.

Зауважте! Пенсіонери отримують 1% розрахункового заробітку за кожен відпрацьований рік. Максимальна пенсія в Україні становить 23 610 гривень і обмежена законом.

Для її отримання потрібен значний стаж і висока зарплата, наприклад, для 35 років стажу зарплата повинна бути 67 457 гривень на місяць.

А зі стажем 25 років середня зарплата за місяць має бути 94 440 гривень.

До слова! Судді можуть отримувати пенсію до 90% від своєї зарплати, якщо мають не менше 40 років стажу, що дозволяє їм отримувати понад 200 000 грн пенсії.