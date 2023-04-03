От флагов Украины к картам Таро: на какие украинские товары вырос спрос за год войны

С марта прошлого года по март 2023 разнообразие товаров украинских производителей, на которые растет спрос среди украинцев, удивляет. Следовательно, лидером покупок стали магниты на холодильник. Кроме того, хоть несущественно, но вырос спрос на карты Таро.

Украинцы поддерживают отечественных производителей

Как сообщил 24 Каналу украинский онлайн-ритейлер Rozetka, за год полномасштабной войны популярность товаров производимых в Украине возросла.

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Сейчас украинцы поддерживают гривну отечественных производителей в определенных категориях значительно активнее, чем до полномасштабного российского вторжения. Это можно объяснить тем, что многие украинские компании регулярно устраивают распродажи и акции, средства из которых перечисляют на нужды ВСУ и пострадавшего от боевых действий населения,

– говорит Евгений Образок, директор по маркетингу Rozetka.

Еще одна причина популярности украинских товаров — их умеренная стоимость по сравнению с зарубежными аналогами: например, украинские стиральные средства и тихое вино на 40% дешевле импортных. Украинцы стали больше ценить родное, и это не только укрепляет патриотический дух, но усиливает украинскую экономику.

Что покупали украинцы чаще всего

С марта 2022 по март 2023 в тройку лидеров среди товаров украинского производства вошли:

магниты на холодильники – спрос вырос в 140 раз,

компоненты к туристическим горелкам – в 18 раз,

конверты – в 12 раз.

Кроме того, начали украинцы чаще покупать средства тактической медицины, флаги Украины и открытки. Вырос вдвое спрос и на электрические конвекторы, мясные консервы, напитки, туалетную бумагу, сублимированные продукты, влагопоглотители и кассовую ленту.

что есть спрос и на необычные товары. К примеру,

Категории товаров украинского производства / Инфографика Rozetka

Почему овощи так резко подорожали

Напоминаем, что в комментарии ученая Института аграрной экономики Инна Сало рассказала под влиянием сезонного фактора и Великого поста повысился спрос на овощи. Таким образом, это обусловило их рост цен.

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Овощи в борщовый набор подорожали существенно: