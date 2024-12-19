"Немного перегрелась": почему в России так растет инфляция

Состояние российской экономики свидетельствует о том, что она перегрета. Именно поэтому в России весомо выросла инфляция.

Как характеризует российскую экономику Путин

Во время своего ежегодного эфира Путин заявил, что он поддерживает жесткую монетарную политику Центробанка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Владимир Путин Президент России Есть определенные проблемы, а именно инфляция, определенный перегрев экономики, и правительство вместе с Центробанком уже получили задание снизить темпы.

На следующем заседании Центробанк России может повышать ключевую ставку на 200 базисных пунктов. То есть, до 23%.

Обратите внимание! Если это произойдет, то такой рост ключевой ставки станет самым высоким за последние 20 лет.

Путин также рассказал о диалоге с главой Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Разговор был об инфляции, которая по итогам этого года должна достичь 9,2 – 9,3%.

Заметьте! До этого Центробанк прогнозировал этот показатель на уровне 8,5%