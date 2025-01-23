Трамп может ввести новые санкции: как на это реагирует Путин

Источники сообщают, что Владимира Путина все больше беспокоит состояние российской экономики. В частности, из-за недавних заявлений Трампа о скором прекращении войны в Украине.

Как Трамп хочет ускорить окончание войны

Новоизбранный президент США настаивает, что для быстрого окончания войны в Украине, необходимо ввести новые санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На этой неделе Трамп также сообщил, что, если Путин не пойдет на переговоры, против России могут ввести пошлины. Все эти факторы будут способствовать углублению проблем в российской экономике.

Как сообщают источники, знакомые с позицией Кремля, высокопоставленные чиновники в России все больше стремятся к проведению переговоров для окончания войны.

Напомним! За несколько дней до инаугурации Трампа, администрация Байдена ввела широкий пакет санкций. Ограничения направлены против доходов, которые получает Россия от продажи нефти и газа.