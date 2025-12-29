Пенсия с доплатой в тысячу гривен: кому назначена социальная помощь в 2026 году

Надбавку к пенсии могут получать пенсионеры, которые имеют статус одиноких. В 2026 году она составит более тысячи гривен, однако предназначена не для всех категорий.

Кто такие одинокие пенсионеры?

Пенсионера считают одиноким, если у него нет трудоспособных родственников, которые по закону обязаны содержать его, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Статус одинокого пенсионера предусматривает отсутствие у человека родственников независимо от места жительства. К ним относятся взрослые дети, внуки, правнуки, которые являются трудоспособными.

Согласно законодательству, одинокие пенсионеры могут получать от государства помощь на уход. Она привязана к размеру прожиточного минимума в Украине, который вырастет в 2026 году.

Какую помощь одинокий пенсионер может получить от государства?

У законе о социальной помощи лицам без права на пенсию и лицам с инвалидностью говорится о возможности назначения государственной помощи по уходу людям, которые:

являются одинокими лицами;

достигли 80-летнего возраста;

нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению врачебно-консультативной комиссии;

получают пенсию.

Размер государственной соцпомощи на уход за такими пенсионерами составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним! В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных определили в размере 2 595 гривен, что на 234 гривен больше, чем было раньше.

Учитывая обновленный прожиточный минимум, соцпомощь на уход за одинокими пенсионерами с 1 января составит 1 038 гривен.

На какие доплаты имеют право одинокие пенсионеры?

По данным ПФУ, одинокие пенсионеры могут претендовать на доплаты к пенсии при достижении определенного возраста, если размер их пенсии не превышает 10 340 гривен. Заметим, что эти надбавки распространяются и на тех, кто не имеет статуса одинокого.

Какие компенсационные выплаты определены для пенсионеров:

от 70 до 75 лет – 300 гривен ;

; от 75 до 80 лет - 456 гривен ;

; от 80 лет – до 570 гривен.

Заметим! Начисление доплаты начинают со дня рождения пенсионера, поэтому в первый месяц получить ее можно не полностью, а пропорционально количеству дней.

Какую единовременную выплату могут получить одинокие пенсионеры?