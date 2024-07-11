Заявка на субсидию после 1 июля: начислят ли выплаты: как это сделать

В случае подачи заявления в течение мая-июня, жилищная субсидия назначалась с начала неотапливаемого периода, то есть с 1 мая. Если лицо не успело подать заявление до 1 июля, начисление жилищной субсидии или льготы будет осуществляться с месяца обращения.

Как предоставляется субсидия на неотапливаемый период

Заявитель может подать упрощенное обращение для назначения субсидии, а Пенсионный фонд Украины оформит заявление и декларацию на основе данных из официальных реестров.

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Обращаться за назначением субсидии на неотапливаемый период нужно в следующих случаях:

Вы не получали субсидию в отопительный период.

Вы арендуете жилое помещение и платите за него жилищно-коммунальные услуги.

В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано.

Вы обращаетесь за назначением субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Вы проживали или до сих пор проживаете на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы.

Изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Как податься на субсидию

Существует несколько способов подать обращение: