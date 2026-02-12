Восстановить более 30% Дарницкой ТЭЦ в Киеве невозможно до следующей зимы – эксперт

Дарницкая ТЭЦ, которая обеспечивала отоплением жителей двух районов столицы, критически повреждена российскими обстрелами. Восстановить производство тепловой энергии на ней до следующей зимы полностью невозможно, а на полное восстановление нужны годы и сотни миллионов евро.

Можно ли возобновить работу киевских ТЭЦ до зимы 2026 – 2027?

В Киеве будет сложнее всего решить проблемы с теплоснабжением до следующего отопительного сезона. Имеющегося времени недостаточно для того, чтобы отремонтировать все поврежденные теплоэлектроцентрали. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Все ТЭЦ невозможно будет за такой сжатый срок отремонтировать. Там, где можно отремонтировать тепловую часть ТЭЦ, там нужно это сделать. Например, на Дарницкой, ТЭЦ-6, ТЭЦ-5. Но на той же Дарницкой ТЭЦ не смогут восстановить более 30%. Поэтому нужно заниматься замещением выбывших мощностей.

Для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду в столице и других городах нужен план действий и определение ответственных за его реализацию, говорит эксперт.

Однако самого восстановления повреждений недостаточно. По мнению Владимира Омельченко, одним из выходов из ситуации могут стать мобильные модульные котельные мощностью до 10 мегаватт, которые способны обеспечивать отоплением 25 – 30 домов.

Заметьте! Как ранее Владимир Омельченко отмечал в эфире "Новости.LIVE", на восстановление Дарницкой ТЭЦ нужны как минимум 600 – 700 миллионов евро, а также не менее 2,5 – 3 лет работы.

Какова ситуация с теплоснабжением в Киеве?