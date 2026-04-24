Ледяные батареи на левом берегу Киева: успеют ли отремонтировать Дарницкую ТЭЦ до зимы

Из-за российских обстрелов Дарницкой ТЭЦ для более тысячи домов на левом берегу Киева отопительный сезон завершился еще в январе. Подготовка к следующей зиме продолжается, в частности из-за поисков резервных путей теплоснабжения.

Возможно ли отремонтировать Дарницкую ТЭЦ до зимы?

Как рассказал эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу, ситуация на Дарницкой ТЭЦ является сложной из-за значительных повреждений в результате обстрелов, однако она остается пригодной для восстановления.

По мнению эксперта, альтернативы ремонтам крупных объектов производства тепла пока не существует, поскольку Киев и другие города зависимы от этого вида теплоснабжения.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Строительство когенерации в Киеве, по сути – небольших генераторов, которые производят электроэнергию и тепло, – это нереалистично. Точечно – да, это закрывает вопрос, но только точечно. Можно подтянуть котельные на правом берегу: их сейчас пытаются усилить, чтобы они выдавали больший объем тепла. Но он также будет небольшой. По планам, от силы там нарастят 10 – 15%. Левый берег за счет этого обеспечить не получится.

По словам Юрия Корольчука, восстановление поврежденных киевских теплоэлектроцентралей возможно, однако их эффективность будет ниже минимум на 20%, поэтому тепла будет меньше.

Обратите внимание! Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказал Общественному, что работы по восстановлению Дарницкой ТЭЦ продолжаются, а в подготовке к отопительному сезону участвует государство.

Как ранее рассказывал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Владимир Омельченко, имеющегося до наступления холодов времени недостаточно, чтобы полностью отремонтировать поврежденные ТЭЦ Киева.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Все ТЭЦ невозможно будет за такой сжатый срок восстановить. Там, где можно отремонтировать тепловую часть ТЭЦ, нужно это сделать. Например, на Дарницкой, ТЭЦ-6, ТЭЦ-5. Но на той же Дарницкой ТЭЦ не смогут восстановить более 30%. Поэтому нужно заниматься замещением выбывших мощностей.

По оценке эксперта, на восстановление Дарницкой ТЭЦ нужны 600 – 700 миллионов евро, а также не менее 2,5 – 3 лет работы. В то же время одним из способов обеспечить теплом жителей левого берега столицы Владимир Омельченко называет мобильные модульные котельные мощностью до 10 мегаватт. Они могут обеспечивать отоплением 25 – 30 домов.

По мнению народного депутата, первого заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко, восстановить Дарницкую ТЭЦ и установить модульные котельные до начала холодов физически невозможно, учитывая сложные согласительные процедуры и отсутствие необходимой инфраструктуры.

Обратите внимание! 20 апреля в Агентстве восстановления сообщили о разработке плана резервного теплоснабжения для района столицы, который обслуживает одна из ТЭЦ Киева. Рассматривают варианты различных технических решений и подходов, в частности резервное питание, когенерацию, возможность быстрого переподключения.

Что известно о повреждении Дарницкой ТЭЦ в Киеве?

Дарницкая ТЭЦ обеспечивала теплом 500 тысяч жителей Киева. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в конце февраля, Россия нанесла по ТЭЦ 13 ракетных и беспилотных ударов, в том числе 9 – за последние полгода.

В результате очередного удара в январе станция прекратила производство электроэнергии, а в начале февраля остановилось производство тепла после прилета 5 баллистических ракет. Без отопления остались:

более 1 100 многоквартирных домов;

118 школ и детсадов;

18 больниц.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко в начале февраля, на восстановление Дарницкой ТЭЦ нужно минимум два месяца при условии отсутствия обстрелов, поскольку она получила критические повреждения.