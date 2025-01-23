Пенсии в Украине: можно ли изменить дату получения выплат
Пенсии в Украине выплачиваются с 4 по 25 число месяца, за который предоставляется выплата. Они осуществляются в соответствии с утвержденными графиками.
Как устанавливается дата поступления пенсий
В частности дата выплаты составляется в соответствии с территориальными участками, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Так дата поступления пенсий устанавливается при их назначении в зависимости от статуса пенсионера. Однако дата не меняется, даже если меняется статус.
Кроме того, график выплаты пенсий через почтовое отделение имеет свои особенности, которое обусловлено расположением территориальных участков. В то же время дата начисления пенсионной выплаты через учреждения банков определяется в соответствии с графиком перечисления денег в банк. Определение происходит с учетом равномерного распределения пенсионных средств.
Обратите внимание! Зачисление средств банками на текущие счета пенсионеров происходит не позднее следующего рабочего дня после их поступления от ПФУ.
Кто в первую очередь получает пенсии
Согласно правилам, право на выплаты пенсии в первую очередь имеют такие украинцы:
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- участники боевых действий;
- люди, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
- члены семей погибших.
Заметьте! Далее в списке идут пенсии по инвалидности (если инвалидность получена не в результате боевых действий), пенсии по возрасту для неработающих граждан и выплаты для работающих пенсионеров.
Могут ли изменить дату начисления пенсии по просьбе пенсионера
В Пенсионном фонде довольно редко пересматривают дату выплаты пенсии, потому что это технически достаточно сложно, особенно когда дата выплаты зависит от многих факторов:
- работы конкретного почтового отделения;
- удаленности конкретного дома от этого отделения;
- графика работы почтальонов и тому подобное.
Важно! Так обычно каждый пенсионер подстраивается под конкретную дату получения пенсии, которая отведена ему по утвержденному графику.