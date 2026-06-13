В Москве продают только по 20 литров бензина: на что жалуются местные жители и что происходит на АЗС

В России продолжается топливный кризис, но на этот раз новые ограничения коснулись Москвы и Санкт-Петербурга. Отныне купить топливо можно только по 20 литров на одну машину, при этом некоторые АЗС сообщают об отсутствии топлива или вообще не работают.

Новые ограничения на покупку бензина в России

О том, до каких регионов дошла топливная кризис и что известно о новых лимитах на топливо, сообщают телеграм-каналы со ссылкой на местные источники.

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Вечером 12 июня на АЗС в Москве появились объявления, что заправить автомобиль бензином можно только на 20 литров. Речь идет о сети автозаправочных станций "ТАТНЕФТ".

В частности, у других пользователей есть видео, где у этой же АЗС "просто огромные очереди", а некоторые станции приостанавливают работу.

Интересно, что на одном из видео указаны разные лимиты на покупку топлива. Так, А-95 можно купить в объеме 10 литров на одного человека. А-92 – не более 20 литров на автомобиль.

Ограничения на покупку топлива и очереди на АЗС / Скриншоты из видео телеграм-канала "Supernova+"

В частности, в Санкт-Петербурге ситуация аналогична. Заправить автомобиль более чем на 20 литров на одну машину невозможно. При этом цена премиального бензина А-100 за литр достигает 100 рублей. Или, если точнее, – 99,84 рубля.



Цены на топливо в Санкт-Петербурге / скриншот из видео телеграм-канала "Supernova+"

На одной из АЗС работник отметил, что ограничения ввели только сегодня. Однако у владельцев бизнеса есть возможность оформить специальную топливную карту. С картой можно получать неограниченное количество топлива.

Одна из пользовательниц отметила, что из-за дефицита ожидает повышения цен на топливо и на продукты. В частности, она пояснила, что не хочет возвращаться во времена детства, когда приходилось покупать еду по талонам.

Нам говорят, что все под контролем. Где контроль?

– подытожила местная жительница.

На ограничения на АЗС жалуются и в Казани. Там сеть "TATNEFT" тоже установила лимиты на покупку топлива в 20 литров.

В телеграм-канале "Supernova+" причиной такого положения называют "взрывную волну от удара по Нижнекамскому НПЗ". Фактически последствия затронули всю сеть "TATNEFT". Речь идет о лимитах на покупку и о резком повышении цен на топливо.

В комментариях к посту один из местных жителей также написал, что в Москве на некоторых АЗС уже не идет речь о лимитах. Там топлива нет вообще.



Ситуация с топливом в Москве / Скриншот комментария из телеграм-канала "Supernova+"

Что еще известно о топливном кризисе в России?

Удары Украины по российским НПЗ привели к обострению ситуации с топливом. В частности, это сказывается на авиационной отрасли. В ряде аэропортов уже вводят ограничения на заправку самолетов.

Напомним, что первыми проблемы с топливом ощутили на оккупированных территориях. Речь идет о Крыме и Донецкой области. Там тоже вводили лимиты и талоны на топливо. При этом в Донецке дошло до того, что бензин начали выкачивать из баков автомобилей.

В целом в России топливная инфляция уже превышает общую. Средняя стоимость бензина на российских АЗС в период с 2 по 8 июня выросла на 0,9%. Это самый высокий недельный показатель роста с января. В целом с начала 2026 года бензин подорожал на 5,6%, а дизельное топливо – на 4,8%. Топливная инфляция превышает общий уровень показателя в 1,4–1,6 раза.