"Не более 20 литров": в Севастополе бьют тревогу из-за дефицита бензина

В оккупированном Севастополе обостряется топливный дефицит. Пока местные власти сообщают о логистических проблемах, ценники на АЗС растут, а ресурсов становится все меньше.

Какова ситуация с горючим в Севастополе?

О том, что происходит на временно оккупированной территории и почему ограничивают покупку горючего, рассказывает 24 Канал.

Российские СМИ распространяют заявление заместителя губернатора Севастополя Павла Иено. Так, в городе перебои наличия бензина на некоторых АЗС. Причиной ситуации Иено называет "логистические сложности".

По словам чиновника, сеть заправок "Атан" имеет бензин АИ-92, АИ-95 и дизтопливо. Правда, нюанс в том, что эти ресурсы доступны не на всех станциях. В сети "ТЭС" есть бензин АИ-92, а на поставку АИ-95 пока ожидают.

В частности известно, что оккупационные власти ввели лимиты в 20 литров на покупку горючего.

Сегодня вводится мера, которая уже показала свою эффективность. Во избежание искусственного ажиотажа, будет ограничена продажа на АЗС – не более 20 литров в одну канистру или в одну машину. Убедительная просьба отнестись с пониманием, мы принимаем все необходимые меры,

– пояснил Иено.

Новые поставки топлива в Севастополе ожидают вечером 22 мая. О напряженной ситуации на АЗС сообщают также местные телеграмм-каналы. В пабликах пишут о дефиците, а также о ценах, которые "летят в космос".

Что известно о дефиците горючего в России?

Напомним, что ранее в Службе внешней разведки заявили о топливном кризисе в Кремле. По данным отраслевых аналитиков неудовлетворенный спрос на бензин марки АИ-95 уже превышает 26 тысяч тонн. Местные думают о том, чтобы переходить на более дешевый и более доступный газ.

В частности при нынешней ситуации в России, АЗС больше теряют на продажах бензина, чем получают. Например, выручка от АИ-95 составляет лишь 47 копеек. При инфляции и стоимости кредитов фактически это означает работу "в ноль".

Одной из причин резкого исчезновения топлива с АЗС также называют украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за атак России приходится останавливать предприятия, а ремонты продолжаются минимум один месяц. Несмотря на немалый спрос уже сейчас, который не могут полноценно закрыть, летом ситуация может стать еще хуже. Ведь люди едут в отпуска.