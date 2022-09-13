Дефицит бюджета в 2023 году: сколько Украине не хватит

Правительство Украины 13 сентября одобрило проект Государственного бюджета на 2023 год. Каков дефицит бюджета, читайте дальше.

Дефицит бюджета

По данным от народного депутата Ярослава Железняка, дефицит госбюджета в 2023 году составит 20% ВВП. Это 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

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В 20% входят: общий фонд – 17,3%, Спецфонд – 2,7%.

, что до окончательного принятия проект еще должен пройти 2 чтения, а затем может претерпеть изменения.

Госзаимствования составят 1,516 триллиона гривен, среди которых:

внешние 1,426 триллиона гривен;

внутренние 90,7 миллиарда гривен;

По словам нардепа, 94% заимствований планируется извлечь из внешних ресурсов.

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Важные показатели бюджета

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля Бюджет-2023 – это бюджет для победы.

Следовательно, почти 50% всего бюджета будет направлено на оборону и безопасность нашей страны.

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

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