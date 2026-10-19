Какие убытки понесла экономика агрессора

За первые девять месяцев 2026 года финансовая дыра в федеральном бюджете России достигла более 61 миллиарда долларов. Это на 37% больше, чем российские власти закладывали на весь текущий год, о чем сообщает Служба внешней разведки Украины.

Нефтегазовые доходы, которые всегда были главным источником дохода Кремля, стремительно падают. За этот период энергетический сектор принес врагу на 17,2% меньше средств, остановившись на отметке 64,44 миллиарда долларов.

Важно! Хотя поступления от других отраслей и сборы НДС выросли более чем на 27%, это не спасает общую картину. Расходы российского бюджета подскочили на 14,5% и достигли более 410 миллиардов долларов, что полностью поглощает любые дополнительные налоговые поступления. Еще в сентябре российский Минфин был вынужден ухудшить свой годовой прогноз, ожидая дефицит на уровне 3,2% ВВП.

Каковы последствия для граждан России

Российское правительство уже давно тратит значительно больше, чем зарабатывает, поэтому вынуждено активно расходовать накопленные финансовые резервы. Использование остатков на бюджетных счетах критически сокращает "подушку безопасности" для будущих расходов. В ближайшей перспективе Кремлю придется залезть в карманы собственных граждан: повышать налоги, наращивать внутренний долг или жестко урезать социальные расходы.

Ранее мы писали, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард во время закрытой встречи Международного валютного фонда в Бангкоке лично обратилась к министру финансов России Антону Силуанову. Она выдвинула четкое требование донести до Владимира Путина, что развязанная им война разрушает благосостояние, а экономический рост невозможен без мира.