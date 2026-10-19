Яких збитків зазнала економіка агресора

За перші дев'ять місяців 2026 року фінансова дірка у федеральному бюджеті Росії сягнула понад 61 мільярда доларів. Це на 37% більше, ніж російська влада закладала на весь поточний рік, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Нафтогазові доходи, які завжди були головною годівницею Кремля, стрімко падають. За цей період енергетичний сектор приніс ворогу на 17,2% менше коштів, зупинившись на позначці 64,44 мільярда доларів.

Важливо! Хоча надходження від інших галузей та збори ПДВ зросли на понад 27%, це не рятує загальну картину. Видатки російського бюджету підскочили на 14,5% і сягнули понад 410 мільярдів доларів, що повністю з'їдає будь-які додаткові податкові надходження. Ще у вересні російський Мінфін був змушений погіршити свій річний прогноз, очікуючи дефіцит на рівні 3,2% ВВП.

Які наслідки для громадян Росії

Російський уряд вже тривалий час витрачає значно більше, ніж заробляє, тому змушений активно спалювати накопичені фінансові резерви. Використання залишків на бюджетних рахунках критично скорочує подушку безпеки для майбутніх витрат. У найближчій перспективі Кремлю доведеться залазити в кишені власних громадян: підвищувати податки, нарощувати внутрішній борг або жорстко урізати соціальні видатки.

Раніше ми писали, що президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард під час закритої зустрічі Міжнародного валютного фонду в Бангкоку особисто звернулася до міністра фінансів Росії Антона Сілуанова. Вона висунула чітку вимогу передати Владіміру Путіну, що розв'язана ним війна руйнує добробут, а економічне зростання неможливе без миру