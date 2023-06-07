Все хуже и хуже: дефицит бюджета России составляет почти 3,5 триллиона рублей
Источник:Андрей Ермак
В результате санкций введенных против России, у нее возник яростный дефицит в бюджете. Доходы Нафтогаза тоже падают, что делает жизнь россиян еще тяжелее.
Дефицит бюджета в России
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что по состоянию на январь-май 2023 дефицит бюджета России составлял – 3,4 триллиона рублей.
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За январь-май этого года доходы России упали на 18,5% по сравнению с январем-маем 2022 года. Доходы от нефти и газа упали на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
– написал политик.
Он добавил, что доходы "Нафтогаза" тоже падают. Так, в этом году они снизились на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За это время доходы от нефти и газа упали на 49,6%.
Что Россия делает, чтобы остановить дефицит
Ранее в комментарии для 24 Канала, Председатель комитета Совета по бюджету Роксолана Подласа рассказала, что власти России делают все возможное, чтобы покрыть безумный дефицит федерального бюджета.
Во-первых, их Дума приняла закон, что налоги собираются не от фактической цены реализации нефти и нефтепродуктов, а от кажущейся. С 1 апреля – как будто Urals стоит 51 доллар за баррель, а с 1 июля – как будто 60 долларов за баррель. То есть российские нефтегазовые компании будут доплачивать налоги из собственного кармана.
Также правительство России хочет ввести единовременный добровольно-принудительный сбор для среднего и крупного бизнеса. Он обязан обеспечить дополнительные 300 млрд рублей налоговых поступлений.
Она добавила, что Кремль фактически "печатает" рубль, когда продает золото и юани из Фонда национального благосостояния Центральному банку. По ее мнению, это прямой путь к инфляции и бедности рядового россиянина.
Россиянам могут запретить делать переводы за границу
- Международная группа борьбы по финансовым преступлениям (FATF) рассматривает возможность заблокировать платежи из России. Об этом для пропагандистских медиа сообщил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
- Он считает, что это обусловлено тесными отношениями между Россией и Ираном.
- Если такие изменения будут введены, страна-агрессор не сможет расплачиваться за импорт и получать деньги за экспорт. Простые россияне тоже не смогут совершать транзакции.