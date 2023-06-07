Все хуже и хуже: дефицит бюджета России составляет почти 3,5 триллиона рублей

В результате санкций введенных против России, у нее возник яростный дефицит в бюджете. Доходы Нафтогаза тоже падают, что делает жизнь россиян еще тяжелее.

Дефицит бюджета в России

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что по состоянию на январь-май 2023 дефицит бюджета России составлял – 3,4 триллиона рублей.

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За январь-май этого года доходы России упали на 18,5% по сравнению с январем-маем 2022 года. Доходы от нефти и газа упали на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

– написал политик.

Он добавил, что доходы "Нафтогаза" тоже падают. Так, в этом году они снизились на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За это время доходы от нефти и газа упали на 49,6%.

Что Россия делает, чтобы остановить дефицит

Ранее в комментарии для 24 Канала, Председатель комитета Совета по бюджету Роксолана Подласа рассказала, что власти России делают все возможное, чтобы покрыть безумный дефицит федерального бюджета.

Роксолана Подласа Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Во-первых, их Дума приняла закон, что налоги собираются не от фактической цены реализации нефти и нефтепродуктов, а от кажущейся. С 1 апреля – как будто Urals стоит 51 доллар за баррель, а с 1 июля – как будто 60 долларов за баррель. То есть российские нефтегазовые компании будут доплачивать налоги из собственного кармана.

Также правительство России хочет ввести единовременный добровольно-принудительный сбор для среднего и крупного бизнеса. Он обязан обеспечить дополнительные 300 млрд рублей налоговых поступлений.

Она добавила, что Кремль фактически "печатает" рубль, когда продает золото и юани из Фонда национального благосостояния Центральному банку. По ее мнению, это прямой путь к инфляции и бедности рядового россиянина.

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