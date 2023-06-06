Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, летом, когда много зелени, партизанские действия будут иметь наибольшую эффективность. Так, уже 10 километров Белгородщины стали серой зоной.

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"Россиянам не плевать, но им просто не хватает ресурса, чтобы закрыть всю границу. Этот ресурс расположен в зоне боевых действий в Украине. Но если они оттянут оттуда какую-то часть своих подразделений, то ослабят там позиции", – пояснил Коваленко.

Обратите внимание! Российские военные стреляют по повстанцам, но больше от этого страдает мирное население Белгородской области. Так, страна-агрессор накрывала из авиации и "Градов" жилые дома собственных граждан.

В Курской, Брянской и Белгородской области сейчас сконцентрировано около 17 тысяч личного состава, который может оборонять только до 25 – 50 километров границы. В то же время, общая протяженность границы этих областей с Украиной составляет более 700 километров – там есть где разгуляться.

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Российские добровольцы формируют буферную зону

"Легион и РДК обладают более эффективным функционалом. Это небольшие мобильные группы, которые легко проходят и интегрируются в эту местность, которая им знакома", – отметил военно-политический обозреватель.

Сегодня РДК и "Свобода России" почти не имеют ограничения по фронту, поэтому могут охватить 200 – 250 километров с глубиной 3 – 10 километров. Речь идет о некой буферной зоне на территории России.

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