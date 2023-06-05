Минобороны России и губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков не координируют свои ответы на рейды. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

К теме В российском информпространстве "тревожно" из-за рейдов РДК и войны с Украиной, – ISW

В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине

Российские официальные лица неоднозначно отреагировали на ограниченные рейды на российскую территорию, пытаясь успокоить растущую обеспокоенность россиян по поводу войны в Украине, одновременно поддерживая текущие информационные операции, имеющие целью представить войну, как экзистенциальную для России.

Ответы россиян сосредоточены прежде всего на информационном влиянии, и нет никаких признаков того, что российское руководство разработало более широкую политику по предотвращению дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России.

Ограниченные рейды и обстрелы границы в Белгородской области все чаще становятся центром критики российского военного руководства,

– отметили в ISW.

Напомним, что некоторые блогеры отреагировали на последний рейд, критикуя Гладкова за готовность вести переговоры с РДК, а также российские власти за нестабильность информирования общественности о ситуации в Белгородской области.

Другой известный блогер использовал рейд в Белгородской области, чтобы подвергнуть критике Минобороны России за то, что оно не финансирует добровольческие формирования Белгородской территориальной обороны и не считает добровольцев реальными участниками боевых действий.

Рейды в Белгородской области: что известно