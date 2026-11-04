Бюджет трещит: Россия распродает крупнейшую танкерную компанию ради войны

Какие акции продает Россия

На продажу будут выставлены 7,8% акций компании "Совкомфлот". Росимущество уже приступило к отбору организатора сделки, пишет российское издание The Moscow Times.

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От продажи части государственного пакета акций российский Минфин рассчитывает получить около 15 миллиардов рублей.

В то же время, по оценке специалистов, фактическая сумма, которую получит российский бюджет, может оказаться меньше. Ведь для привлечения покупателей государству, вероятно, придется предложить акции со скидкой.

"Если пакет будет предложен широкому кругу инвесторов, для успешного размещения может потребоваться дисконт к биржевой цене"– отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Почему Кремль распродает государственное имущество

На сегодняшний день "Совкомфлот" – крупнейшая судоходная компания России и главный оператор танкеров так называемого теневого флота, который помогает обходить санкции.

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Государству сейчас принадлежит 82,8% акций компании. После продажи запланированного пакета доля России должна сократиться до 75% плюс одна акция. То есть Кремль сохранит контроль над стратегическим предприятием, но сможет пополнить казну.

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Дело в том, что Москва остро нуждается в деньгах из-за огромной "дыры" в федеральном бюджете. Минфин России закладывает дефицит бюджета:

на 2027 год – на уровне 5,4 триллиона рублей;

на 2028 год – 5,1 триллиона;

а на 2029 год – еще 5,2 триллиона рублей.

И это несмотря на очередное повышение налогов.

При этом в следующем году Россия планирует потратить на военные нужды 17,1 триллиона рублей, то есть примерно 35% всех государственных расходов. Это на треть больше, чем предусматривал бюджет на 2026 год.

Поэтому, чтобы продолжать войну против Украины, Москва вынуждена продавать самые ценные активы.

Напомним, "дыра" в российской казне растет уже не один год подряд. В частности, за семь месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета России на 70% превысил сумму, которую Москва планировала получить за весь год.