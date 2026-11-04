Бюджет тріщить: Росія розпродає найбільшу танкерну компанію заради війни

Які акції продає Росія

На продаж виставлять 7,8% акцій компанії "Совкомфлот". Росмайно вже розпочало відбір організатора угоди, пише російське видання The Moscow Times.

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Від продажу частини державного пакета російський Мінфін розраховує отримати близько 15 мільярдів рублів.

Водночас, за оцінкою фахівців, фактична сума, яку отримає російський бюджет, може бути меншою. Адже для залучення покупців державі, ймовірно, доведеться запропонувати акції зі знижкою.

Якщо пакет буде запропонований широкому колу інвесторів, для успішного розміщення може знадобитися дисконт до біржової ціни– зазначив аналітик Freedom Global Володимир Чернов.

Чому Кремль розпродує державне майно

На сьогодні "Совкомфлот" – найбільша судноплавна компанія Росії та головний оператор танкерів так званого тіньового флоту, який допомагає обходити санкції.

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Державі нині належить 82,8% акцій компанії. Після продажу запланованого пакета частка Росії має скоротитися до 75% плюс одна акція. Тобто Кремль збереже контроль над стратегічним підприємством, але зможе поповнити скарбницю.

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Річ у тім, що Москва гостро потребує грошей через величезну "діру" у федеральному бюджеті. Мінфін Росії закладає дефіцит бюджету:

на 2027 рік – на рівні 5,4 трильйона рублів;

на 2028 рік – 5,1 трильйона;

а на 2029 рік – ще 5,2 трильйона рублів.

І це попри чергове підвищення податків.

При цьому наступного року Росія планує витратити на військові потреби 17,1 трильйона рублів, тобто приблизно 35% усіх державних видатків. Це на третину більше, ніж передбачав бюджет на 2026 рік.

Тому, щоб продовжувати війну проти України, Москва змушена продавати найцінніші активи.

Нагадаємо, "діра" у російській казні росте уже не один рік поспіль. Зокрема, за сім місяців 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії на 70% перевищив суму, яку Москва планувала отримати за весь рік.