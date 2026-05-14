Дефицит бюджета в России: Москва пытается найти новый источник средств
- Российская экономика сталкивается со значительным дефицитом бюджета, что вынуждает правительство либо сокращать расходы, либо повышать налоги.
- Чиновники обсуждают введение "налога на сверхприбыли", в частности для золотодобывающих и металлургических компаний, чтобы найти дополнительные источники дохода.
Резкое ухудшение прогнозов по экономике грозит усугублением проблем по бюджету. Для его балансировки правительству придется либо сокращать расходы, либо снова повышать налоги.
Что происходит в России из-за дефицита бюджета?
По новой оценке Минэкономразвития, в этом году российский ВВП вырастет лишь на 0,4%, о чем пишет The Moscow Times.
Читайте также Денег нет, фармбизнес в России бьет тревогу: Путин урезает расходы на разработку лекарств
Согласно информации, это:
- втрое ниже предыдущего прогноза (1,3%);
- в 2,5 раза меньше экономического роста прошлого года (1%);
- более чем в 10 раз ниже темпов, с которыми экономика росла в 2023 – 2024 годах.
Важно! Одновременно были снижены прогнозы по номинальному ВВП, курса доллара и объемов добычи нефти. В этом году они станут минимальными за последние 17 лет.
С учетом новых условий, предельный уровень расходов федерального бюджета в следующем году (в соответствии с бюджетным правилом) должен составить около 43,1 триллиона рублей. Такую сумму назвал главный экономист ВТБ Родион Латыпов.
Это на 3 триллиона рублей меньше, чем заложено в бюджетный план на 2027 год, и на 1 триллион меньше, чем в этом году.
Похожие оценки приводит директор по инвестициям компании "Астра" Дмитрий Полевой: если не нарушать бюджетное правило, правительство сможет потратить в следующем году лишь 44,1 – 44,6 триллиона рублей. А это значит, что властям придется либо сократить расходы на 1,5 – 3 триллиона рублей, либо найти дополнительные доходы на такую же сумму.
Более крепкий рубль и слабая экономика означают меньшие налоговые поступления, что порождает интересный вопрос: где будут брать деньги? Все больше назревают перспективы расширения дефицита бюджета в этом году и дальнейшего повышения налогов в следующем, вероятнее всего – для бизнеса,
- отметил инвестиционный банкир Евгений Коган.
В тексте отмечают, что чиновники уже обсуждают "налог на сверхприбыли". Ожидается, что его придется уплатить золотодобывающим и металлургическим компаниям.
Однако любые дополнительные меры мобилизации доходов лишь усилят риски для экономики.
Заметьте! Прибыли компаний в 2026 году продолжают падать, запаса прочности у многих частных компаний уже нет, малый бизнес держится из последних сил, поэтому любые дополнительные сборы только ухудшат ситуацию.
Чтобы наполнить военный бюджет, который "поглощает" почти 40% всех средств федеральной казны, в прошлом году Минфин:
- повысил налог на прибыль;
- ввел дифференцированную шкалу НДФЛ;
- планировал собрать более 3 триллионов рублей дополнительных поступлений.
Однако дефицит бюджета за 2025 год в пять раз превысил первоначальный план, из-за чего налоги пришлось повышать снова. С 2026 года НДС увеличили до 22%, а также стартовала налоговая реформа для малого бизнеса. Несмотря на это, к концу апреля "дыра" в федеральной казне достигла почти 6 триллионов рублей, вдвое превысив прошлогодний показатель на те же даты и в 1,5 раза - план на весь год.
Напомним, что российский вице-премьер Александр Новак уже комментировал сложившуюся ситуацию.
Здесь главная задача – приоритизация расходов, акцент на эффективных направлениях,
– говорил Новак.
Российские власти должны выбрать "приоритеты" среди статей расходов, ведь проблем в России много. Например, цены на нефть оказались низкими, а курс рубля – крепким. В то же время потребность в расходах выросла, в частности нужны деньги на "обеспечение обороны и безопасности".
Важно! За четыре месяца текущего года бюджетный дефицит России достиг 78,4 миллиарда долларов. Это 2,5% ВВП и почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Но на год Москва закладывала дефицит в размере 50,5 миллиардов долларов. Об этом сообщали в СВРУ.
Что еще стоит знать о дефиците бюджета в России?
Эксперт Сергей Фурса рассказал, что есть замедление по российского бюджета. Но не факт, что "этот минус" продолжится в течение года. В то же время, как отметил Фурса, ресурса для значительного роста у россиян тоже нет.
Эксперт отметил, что обвала ВВП в России тоже нет. Однако действительно есть снижение.
В то же время война в Иране помогла Кремлю заработать. Об этом напомнил эксперт Александр Савченко в комментарии для 24 Канала. По подсчетам Савченко, если война в Иране продолжится, а высокие цены на нефть будут сохраняться, то до конца года Путин может получить значительную сумму. Это примерно 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет.