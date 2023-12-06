Покроет ли западная помощь дефицит бюджета Украины в следующем году

При полномасштабном вторжении Украина в значительной степени вынуждена полагаться на финансовую помощь Запада. На сегодня бюджетная поддержка уже составляет 68,5 миллиардов долларов.

Один день боев обходится Украине примерно в 136 миллионов долларов. Поэтому все собственные доходы страна тратит на оборонный сектор и армию, тогда как расходы бюджетного сектора в основном покрываются за счет помощи Запада.

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В следующем году правительству снова понадобятся финансовые "вливания" для выплаты социальных выплат, зарплат госслужащим и пенсий миллионам украинцев.

В 2024 году правительство ожидает дефицит бюджета в размере около 43 миллиардов долларов и планирует покрыть его за счет внутренних заимствований и финансовой помощи от западных партнеров.

Ранее представители Министерства финансов заявляли, что ожидают получить 41 миллиард долларов международной помощи. В то же время есть прогнозы, что помощь Запада будет уменьшаться в следующем году.

Помощь США

Украина ведет переговоры с правительством США по получению экономической помощи в следующем году. Речь идет о 8,5 миллиардах долларов помощи, чтобы покрыть дефицит бюджета.

В октябре администрация президента Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить около 106 миллиардов долларов на финансирование планов безопасности Украины, Израиля и границ США. Однако республиканцы, контролирующие Палату представителей незначительным большинством, отклонили пакет.

Поддержка от ЕС

Ожидается, что президент Украины обратится к американским сенаторам по видеосвязи за закрытыми дверями во вторник, чтобы доказать целесообразность увеличения финансирования из Украины. Пакет все еще оговаривается, но его прохождение остается неопределенным.

Этим летом Евросоюз объявил о многолетнем пакете поддержки стоимостью 50 миллиардов евро под названием «Механизм для Украины», который будет предоставлен до 2027 года.

Уже в 2024 году украинские власти рассчитывают на 18 миллиардов евро бюджетной поддержки. Это финансирование, которое будет решающим для покрытия бюджетного дефицита в следующем году.

Но договоренности о предоставлении помощи внутри блока до сих пор нет. Несколько стран-членов ЕС подвергли критике идею пакета.

Программа МВФ

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом важно для ее макроэкономической и финансовой стабильности. В этом году МВФ одобрил новую 48-месячную программу кредитования на сумму около 15,6 млрд долларов.

В этом году Украина получила 3,6 млрд. долларов, а в декабре ожидает еще 900 млн. долларов. В 2024 году правительство надеется получить 5,4 миллиарда долларов, но каждый транш связан с рядом целей реформ и экономических показателей.

Украина также ожидает в следующем году около 1,5 миллиарда долларов от других международных финансовых учреждений, включая Всемирный банк.