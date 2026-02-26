Пекин "играет мышцами": дефицит критических товаров из Китая бьет по экономике США

Несмотря на все заявления президента Дональда Трампа, США так и не удается пока уменьшить зависимость от Китая. Дефицит редкоземельных металлов уже угрожает ведущим отраслям американской экономики.

Как растет дефицит редкоземель в США?

О нехватке редкоземель говорят аэрокосмические компании США и производители полупроводников. Причем проблемы настолько серьезные, что некоторые из них уже отказывают определенным клиентам, пишет Reuters.

Смотрите также Китай готовит ответ на новые пошлины США: в рассмотрении ограничения на американские товары

Особенно остро ощущается дефицит таких редкоземельных элементов, как иттрий и скандий. Они жизненно важны для ведущих сфер США:

оборонных технологий;

авиакосмической отрасли;

и производстве чипов.

Однако почти весь объем этих металлов производится в Китае.

И хотя Пекин разрешил экспорт этих редкоземельных металлов после последнего обострения отношений с Вашингтоном, данные таможни свидетельствуют, что эти критически важные металлы все еще редко доходят до США.

Критической точкой является иттрий, который используется в покрытиях, защищающих двигатели и турбины от плавления при высоких температурах. Без регулярного нанесения этих покрытий двигатели невозможно использовать,

– говорят специалисты.

Сейчас цены на иридий в США подскочили на 60% и уже в 69 раз выше, чем год назад.

Важно! После встречи президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в октябре прошлого года Пекин приостановил ограничения на экспорт критически важных материалов. Тогда в США заявили, что послабления будут действовать минимум год, пишет Bloomberg.. Однако фактически это не очень помогли нарастить поставки.

Что говорят у Трампа?

Дефицит критических минералов ощущается обостряется перед встречей президента Трампа с Си Цзиньпином на саммите в Пекине, которая должна состояться уже через несколько недель.

Ожидается, что этот вопрос станет одним из главных во время встречи двух лидеров.

Представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа стремится обеспечить доступ к критическим минералам для всего американского бизнеса.

Это включает переговоры с Китаем и мониторинг соблюдения соглашения президента Трампа с президентом Си, а также разработку альтернативных цепочек поставок при необходимости,

– говорят в Белом доме.

Между тем американские производители, в частности двигателей, остаются обеспокоенными ситуацией с критическими металлами.

Этот вопрос требует пристального надзора. Это наглядный пример того, как Китай "играет мышцами" в сфере редкоземельных металлов,

– добавил директор компании AeroDynamic Advisory Кевин Майклс.

Как США уменьшает зависимость от США?