Украина уже в частичном дефолте: почувствуют ли украинцы последствия
Несмотря на то, что Украина смогла прийти к согласию по реструктуризации внешнего долга, со всеми кредиторами этого сделать не удалось. Поэтому с сентября этого года государство фактически отказывается выполнять отдельные кредитные обязательства.
Объявят ли в Украине дефолт
Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин объяснил, что недавнее принятое постановление Кабмином по обслуживанию обязательств Украины свидетельствует о том, что с держателями варрантов договориться Украина так и не смогла. В то же время не просто так украинский рейтинг понизили до "частично дефолтного".
К теме Дефолт в Украине: будет ли он и что это будет означать для населения
Обратите внимание! По состоянию на 2 августа рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило кредитный рейтинг Украины в результате переговоров о реструктуризации еврооблигаций и моратории на выплату процентов.
То есть мы сейчас с вами в частичном дефолте. Мы официально отказались от обслуживания части нашего долга. В то же время Украина готова согласиться на "откуп", впрочем он довольно не выгоден для держателей облигаций. Поэтому пока подтверждения по этому поводу нет.
Был ли в Украине уже дефолт
- В начале создания Украины как независимого государства в 1998 году ее экономика была тесно связана с Россией, которая тогда объявила дефолт. Это также "отразилось" и на Украине. Экономический кризис привел к значительной девальвации национальной валюты. Как следствие, курс американской валюты подскочил с 2 гривен до 5 гривен за доллар. Впрочем, решением этой ситуации стала помощь от МВФ.
- Кроме того, в июне этого года уже была речь о техническом дефолте в Украине. Предшествовало этому то, что оставалось 1,5 месяца для решения проблемы с кредиторами по реструктуризации международного долга.
О чем говорится в постановлении
В Кабмине приняли постановление, которое свидетельствует об остановке обслуживания обязательств Украины перед некоторыми кредиторами по кредитам и еврооблигациям. Кроме того, говорится и об обязательствах по ВВП-варрантам.
В постановлении предусмотрена остановка по таким инструментам:
- с 3 сентября 2024 года – по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc. Долг Украины перед Cargill составлял около 700 миллионов долларов;
- с 9 ноября 2024 года – по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям Укрэнерго, выпущенными под залог государства в 2021 году на общую сумму около 830 миллионов долларов;
- с 31 мая 2025 года – платежей по ВВП-варрантам Украины.
Что такое варантЭто ценная бумага, которая дает владельцу право на покупку некоторого количества акций компании в любое время до завершения действия контракта по определенной цене. Количество акций, цена и время, в течение которого можно обменять варант на акции, есть в условиях самого варранта.
Какие последствия для экономики Украины
Интересно, что по словам Пендзина, частичный дефолт ничего не будет означать для Украины. Все потому, что государство в преддефолтном состоянии еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Мы и так с вами на рынки коммерческих заимствований не выходим. А макроэкономическое финансирование от партнеров идет напрямую Украине, как суверенному государству,
– говорит он.
Важно добавить! Украина отказалась от выполнения частичного обязательства не по всем выпускам облигаций евробондов, а только по тем, по которым не достигнуты принципиальные договоренности с кредиторами.
В то же время экономист Ярослав Жалило рассказывает 24 Каналу, что даже то, что Украина уже провела частичную реструктуризацию долга означает технический дефолт.
Так отображается по международной статистике, ведь фактически Украина не выплачивает, а переносит выплаты по кредитам.
Как предполагает Жалило, поскольку правительство отчиталось ранее о том, что договоренность о реструктуризации была достигнута только с некоторыми кредиторами, то после этого были нужны и соответствующие решения.
Если есть бюджет, а в нем предусмотрено, что выплаты должны осуществляться и на это есть распоряжение, значит для того, чтобы кто-то эти распоряжения не выполнял, стоит их соответствующим образом отменить,
– объясняет экономист Жалило решение по Постановлению.
Реструктуризация долга
22 июля Украина смогла договориться с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Соглашение обеспечит экономию 11,4 миллиарда долларов США на обслуживание долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 миллиарда долларов США. Это освободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы.
В Министерстве финансов заявили, что соглашение о реструктуризации предусматривает обмен уже существующих еврооблигаций в обращении на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.
- После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,17 миллиарда долларов состоится в 2029 году.
- В то же время без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,3 миллиарда долларов (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.
Напоминаем! В июне стало известно о том, что Украина не смогла достичь согласия с группой держателей облигаций по реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов.
Поэтому Украина предложила несколько вариантов для реструктуризации долга, которые заключались в обмене всех серий еврооблигаций:
- Вариант первый – обмен на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты,
- Вариант второй – обмен на серию простых облигаций.
Долги Украины в 2024 году
Данные Минфина свидетельствуют о том, что общая сумма государственного и гарантированного государством долга по состоянию на 31 июля 2024 года составляет 155,36 миллиарда долларов.
- В то же время государственный долг составляет 147,46 миллиарда долларов,
- Внутренний (задолженность перед выпущенными ценными бумагами и банковскими учреждениями) – 40,73 миллиарда долларов,
- Внешний (задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций) – 106,72 миллиарда долларов.