"Ощадбанк" решил продолжить действие своих карт

В АО "Ощадбанк" решили продлить срок действия всех своих карт. Отныне они будут действительны до 31 декабря 2023 года.

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В связи с военным положением для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года.

– сообщили в пресс-службе "Ощадбанка".

Каким будет функционал этих карт:

снятие наличных денег;

расчет картой;

передача средств через электронную платежную систему;

"Apple Pay" и "Google Pay".

То есть абсолютно все функции на этих картах будут сохранены.

Продлевается срок действия карточек, которые нуждались в обновлении с февраля 2022 года.

Раньше это же решение принял "Приватбанк". Однако в этом финансовом учреждении срок действия карточек был продлен на 2 года от конечной даты, указанной на пластике.