Десятки миллиардов гривен за 2023 год: украинцы подали декларации

Украинцы успели подать более 120 тысяч деклараций о доходах в 2023 году. Общая сумма исчисляется в десятках миллиардов гривен.

Сколько задекларировали украинцы

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что украинцы задекларировали 80 миллиардов гривен доходов за 2023 год.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики На сегодня за 2023 год подано уже более 120 тысяч деклараций о доходах. Это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Задекларировано доходов уже на сумму более 80 миллиардов гривен.

Также он отметил, что декларации можно подать до 1 мая. То есть остался всего 1 день.

Какие депозиты украинцы выбирают чаще всего

Банкир Дмитрий Замотаев объяснил, что чаще всего украинцы хранят на депозитах от 100 до 200 тысяч гривен. Это 40% от всего количества вложений.

Далее градация следующая:

30% от общего количества составляют вложения от 50 до 100 тысяч гривен;

15% – до 50 тысяч гривен;

10% – от 200 до 500 тысяч гривен;

5% – более 500 тысяч гривен.

Половина украинцев кладут деньги на срок от 3 до 6 месяцев, тогда как на 9 – 12 месяцев решается лишь до 40%.