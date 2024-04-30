Скільки задекларували українці

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що українці задекларували 80 мільярдів гривень доходів за 2023 рік.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики На сьогодні за 2023 рік подано вже понад 120 тисяч декларацій про доходи. Це на 15 тисяч більше, ніж минулого року. Задекларовано доходів вже на суму понад 80 мільярдів гривень.

Також він наголосив, що декларації можна подати до 1 травня. Тобто лишився всього 1 день.

Які депозити українці обирають найчастіше

Банкір Дмитро Замотаєв пояснив, що найчастіше українці зберігають на депозитах від 100 до 200 тисяч гривень. Це 40% від усієї кількості вкладень.

Далі градація така:

30% від загальної кількості становлять вкладення від 50 до 100 тисяч гривень;

15% – до 50 тисяч гривень;

10% – від 200 до 500 тисяч гривень;

5% – більш як 500 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Половина українців кладуть гроші на термін від 3 до 6 місяців, тоді як на 9 – 12 місяців наважується лише до 40%.