Без этого декларацию не подать: где украинцам взять данные о доходах за 2025 год

С января в Украине традиционно стартует кампания декларирования доходов. Поэтому государственные служащие и должностные лица органов местного самоуправления, а также граждане, которые обязаны подавать налоговую декларацию, отчитываются о полученных за 2025 год доходах.

Как получить сведения о доходах?

Чтобы избежать ошибок, нужно иметь точную информацию из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков. Как получить такие данные – рассказывает сайт "Дебет-кредит".

Способ 1 – Электронный кабинет налогоплательщика

Войдите в Электронный кабинет с помощью файлового ключа, аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дия.Подписи. В меню слева выберите раздел "ЕК для граждан".

Нажмите "Запрос о суммах выплаченных доходов" и выберите "Создать", а затем укажите период и подпишите запрос. Ответ поступит в раздел "Входящие/исходящие документы" в течение нескольких минут.

Способ 2 – Мобильное приложение "Моя налоговая"

Приложение доступно в App Store и Google Play. Войдите в него с помощью электронного ключа или облачного хранилища.

В разделе "Услуги" выберите "Запрос о суммах выплаченных доходов" и "+", затем укажите период и подпишите запрос. Ответ поступит в раздел в течение нескольких минут.

Способ 3 – в Центре обслуживания плательщиков

Для получения сведений о доходах можно лично обратиться в Центр обслуживания плательщиков. Необходимые документы:

Документ, удостоверяющий личность. РНУКНП. Заявление, которое заполняют на месте по форме № 10ДР. Если обращается представитель, к заявлению прилагается заверенная в нотариальном порядке доверенность.

Сведения предоставят в течение 3 рабочих дней со дня обращения.

Важно! Для большинства физических лиц подать декларацию нужно до 1 мая, для государственных служащих – до 31 марта включительно. В то же время декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря.

Как подать декларацию онлайн?