Почти 100 Shark и 4 Leopard 2A6: что могли получить военные за "отмытые" деньги Гринкевича

Новость о том, что один львовский бизнесмен обокрал военных и армию более чем на 1 миллиард гривен всколыхнула украинское общество. Игорь Гринкевич не только пытался дать взятку руководителю Государственного бюро расследования, но и оставил тысячи военных без необходимой техники. Что можно было купить за украденные деньги, посчитал 24 Канал.

На что могли пойти украденные деньги

Игорь Гринкевич был одним из главных поставщиков Министерства обороны. Оказывается, именно это "соблазнило" предпринимателя обокрасть армию, которая воюет, на сотни миллионов гривен.

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На сегодня львовского бизнесмена обвиняют в сделках по закупкам одежды и белья для воинов Вооруженных Сил Украины. Кроме того, цены на шлемы и бронежилеты, которые тот поставлял, были завышены.

Только по предварительным данным Государственного бюро расследований сумма ущерба составляет 1,2 миллиарда гривен.

Журналисты 24 Канала подсчитали, что за эти средства волонтеры могли закупить воинам:

Приборы ночного видения

Один такой прибор стоит в среднем 155 тысяч гривен. На украденные деньги Гринкевичем для воинов можно было закупить почти 8 тысяч ночных устройств.

Квадрокоптеры DJI Mavic 3 Pro

На официальном сайте DJI Mavic 3 Pro стоит почти 2,2 тысячи долларов. По официальному курсу НБУ по состоянию на 8 января (курс доллара – 38,08 гривны), это почти 84 тысячи гривен. Так что на 1,2 миллиарда гривен получилось бы немного больше, чем 14 тысяч квадрокоптеров.

Что могли получить военные за "отмытые" деньги Гринкевича / Инфографика 24 Канала

Индивидуальные аптечки для военных

Одна аптечка, собранная по натовским стандартам, в среднем стоит 2 500 – 2 600 гривен. То есть на сумму в 1,2 миллиарда гривен получилось бы 460 – 480 тысяч аптечек.

Пулеметы калибра 7,62

Стоимость варьируется около 4,5 тысячи евро. По нынешнему курсу НБУ, это где-то 171 тысяча гривен. То есть на украденную сумму львовским бизнесменом можно было бы закупить более 7 тысяч пулеметов.

Ударные беспилотники Shark

Один ударный беспилотник стоит от 12 до 13 миллионов гривен. За 1,2 миллиарда гривен получилось бы 92 беспилотника.

Автомобили Mitsubishi L200 (IV поколение)

На сайтах автомобильной интернет-торговли Mitsubishi L200 (IV поколение) стоит от 12 до 13 тысяч долларов. За "отмытые" деньги получилось бы от 2,4 до 2,4 тысячи автомобилей.

Танки Т-72

Еще в прошлом году цена нового танка Т-72 ориентировочно составляла 3 – 4 млн долларов в зависимости от комплектации. За ворованные средства выйдет где-то 10 таких танков.

Старый советский Т-72 мог стоить от полумиллиона долларов, а это 62 танка за 1,2 миллиарда гривен.

Танки M1 Abrams

Стоимость единицы составляет 6,21 миллиона долларов. На 1,2 миллиарда гривен можно закупить 5 таких танков.

Танки Leopard 2A6

Известно, что новый Leopard 2A6 стоит около 6,79 миллиона долларов (более 258 миллионов гривен). За те деньги, которые накрал Игорь Гринкевич, можно было бы закупить 4 таких танка для украинской армии.

Дело львовского бизнесмена

В расчетах указана ориентировочная и средняя стоимость, а цены на разных сайтах и ресурсах могут отличаться, в том числе из-за колебаний курса валют.

После сделки по закупкам на армию "вишенкой на торте" стало то, что Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, сообщают в Государственном бюро расследования. Сумма, которую он предлагал должностному лицу, составляет 500 тысяч долларов.

Предприниматель пытался таким образом поспособствовать возвращению имущества. Речь идет о том имуществе, которое изъяли у подконтрольных Гринкевичу компаний в ходе расследования уголовного производства.

Расследование свидетельствует о том, что было не выполнено 6 контрактов, а по меньшей мере 7 договорам товар на склады воинских частей завезен в небольшом количестве. Также, еще 8 договоров было исполнено с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Компании львовского бизнесмена ранее выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен.

Как отметили в ГБР, вопрос о сообщении фигуранту решается по части 3 статьи 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.