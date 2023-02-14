Самые дорогие города для празднования Дня Святого Валентина, – The Economist
Источник:The Economist
Пригласить кого-нибудь на свидание в День Святого Валентина может стоить кругленькую сумму в разных странах мира. К примеру, в Шанхае романтическое свидание на двоих обойдется в 655 долларов.
Самые дорогие города для свиданий
По данным опроса от EIU, город Шанхай в Китае считается одним из самых дорогих, где счет за романтический ужин обойдется. в 655 долларов. Это около 26 тысяч гривен по нынешнему курсу в Украине.
Читайте также Цены на некоторые продукты в Украине могут резко измениться, – агроэксперткаСвидание в Шанхае обойдется на 195 долларов больше, чем в Абу-Даби, ОАЭ. Кроме того, в рейтинге самых дорогих городов по свиданию Санкт-Петербург занимает третье место. Все из-за того, что западные санкции повысили стоимость мелких предметов роскоши в России.
Выходит так, что почти в каждом городе ужин является самой дорогой составляющей романтического свидания. Исключение составляет Манама, столица Бахрейна, где бутылка вина стоит дороже, чем обед на двоих.
Сколько стоит подготовиться к свиданию
В этот рейтинг попадает как стоимость месячного абонемента в спортзал, так и стрижка.
- Неудивительно, что Лос-Анджелес — город знаменитостей и влиятельных людей в сфере фитнеса — занимает первое место. Там стоимость подготовки к свиданию составляет 480 долларов.
Обратите внимание День святого Валентина в звездных семьях: эксклюзивные разговоры о традициях и празднике во время войны
- В столице Катара только абонемент в спортзал обойдется почти в 400 долларов.
- По аналитике от EIU, стрижка и сушка феном в высококлассном салоне обойдется женщинам в 261 доллар: только в Нью-Йорке и Лондоне стоимость стрижки превышает 200 долларов.