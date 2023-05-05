Военные могут получить денежную помощь: кого это касается
5 мая 2023, 13:02Читати новину українською
Если военный во время службы получил ранение, которое впоследствии привело к инвалидности, он может получить от государства одноразовую выплату. К кому обращаться и что делать читайте дальше.
Кто имеет право на единовременную денежную помощь
В случае установления инвалидности военнослужащего, медико-социальная экспертиза должна указать дату, с которой лицо имеет право на денежную помощь (ОГД).
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Размер выплаты зависит от трех факторов:
- группа инвалидности;
- от чего вы приобрели инвалидность: ранение или прохождение военной службы;
- статус военнослужащего.
Как получить денежную помощь
Чтобы получить средства, нужно обратиться в Комиссию Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм.
Для этого требуются следующие документы:
- заявление о выплате ОГД в связи с установлением инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности;
- заверенная копия справки в акт осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности или процента потери трудоспособности с указанием причины.
Также нужно добавить копии следующих документов:
- постановления соответствующего ВЛК об установлении причин ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания;
- документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья), в том числе о том, что оно не связано с посторонними от военной службы факторами;
- паспорта;
- справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.