Украина получила помощь от ЕС: какую сумму предоставили Киеву и куда направят средства

Украина получила средства от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Речь идет о 86 миллионах евро.

Помощь Украине от ЕИБ

Деньги направлены на защиту энергетической инфраструктуры от атак беспилотников, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт Банка.

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Так ЕИБ помогает Укрэнерго, как национальному оператору системы передачи электроэнергии Украины. Целью стоит построить защитные укрытия для защиты критических электроподстанций.

В частности деньги предоставили в рамках Пакета неотложных мер солидарности с Украиной. Эти инвестиции являются первыми мерами в рамках Плана спасения энергетики Украины ЕИБ после его принятия в октябре.

Он предусматривает финансирование до 600 миллионов евро. Они предусмотрены для экстренных энергетических проектов в государственном и частном секторах.

Заметьте! В частности в НЭК "Укрэнерго" отметили, что с начала полномасштабной войны, Европейский инвестиционный банк предоставил компании кредитной поддержки на общую сумму 136 миллионов евро.