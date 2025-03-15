Кто из ВПЛ сможет получить финансовую помощь в 2025 году

В 2025 году внутренне перемещенные лица смогут получить денежную помощь. Средства можно потратить на аренду жилья и другие базовые потребности в рамках нового гуманитарного проекта.

На что направляют средства

Помощь оказывает благотворительная организация "Каритас Мариуполь" в рамках инициативы "Обеспечение убежища и жилищных потребностей для уязвимых категорий населения Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу фонда в Facebook.

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Программа охватывает несколько направлений поддержки:

утепление и герметизацию жилых помещений (закрытие тепловых контуров);

финансирование аренды жилья для переселенцев;

предоставление топливных брикетов на отопительный сезон 2025–2026 годов.

Кто имеет право на получение помощи

Финансовую поддержку могут получить переселенцы с низким уровнем дохода – если совокупный доход на одного человека в семье не превышает 6 320 гривен.

Кроме этого, заявитель должен соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:

семья является неполной – ребенка воспитывает только один из родителей или опекун;

в семье есть беременная женщина или мать, которая кормит ребенка в возрасте до 3 лет;

среди членов семьи есть лица с инвалидностью I или II группы, инвалидностью с детства или люди с хроническими заболеваниями;

в семье все члены – лица в возрасте от 60 лет;

семья имеет статус многодетной.

Чтобы получить подробную информацию и оставить заявку на участие в программе, обращайтесь по телефону горячей линии: