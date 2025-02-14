Какая денежная помощь предоставляется украинцам с серым удостоверением

Люди, имеющие серое удостоверение, являются близкими родственниками погибших защитников и защитниц Украины. Поэтому эти лица имеют право на единовременную денежную помощь от государства.

Какую единовременную выплату получат украинцы с серым удостоверением

Речь идет о 15 000 000 гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.

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Она распределяется равными долями на всех получателей. Однако ее не смогут получить граждане Российской Федерации или Республики Беларусь и такие лица:

постоянно проживающие на территориях этих стран;

люди, которые осуждены за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору.

В то же время лица, которые имеют право на получение единовременной денежной помощи могут реализовать это право со дня его возникновения. А днем возникновения такого права является дата гибели соответствующего лица в период действия военного положения, указанная в свидетельстве о смерти.

Что делать в случае отказа или обращения других лиц В случае отказа одного или нескольких лиц, которые имеют право на получение помощи, их доли распределяются между другими лицами, которые имеют право на единовременную денежную помощь. Лицам, которые имеют право на такую денежную помощь, выплата их доли осуществляется независимо от реализации такого права другими лицами.

Если после назначения единовременной денежной помощи в полном размере, за ее получением обращаются другие лица, которые имеют на нее право, вопрос о перераспределении суммы такой помощи решается по взаимному согласию лиц или в судебном порядке. В случае отказа одного или нескольких лиц, которые имеют право на получение помощи, их доли распределяются между другими лицами, которые имеют право на единовременную денежную помощь. Лицам, которые имеют право на такую денежную помощь, выплата их доли осуществляется независимо от реализации такого права другими лицами.Если после назначения единовременной денежной помощи в полном размере, за ее получением обращаются другие лица, которые имеют на нее право, вопрос о перераспределении суммы такой помощи решается по взаимному согласию лиц или в судебном порядке.

В частности единовременная денежная помощь выплачивается путем перечисления средств уполномоченным органом на счет в учреждении банка государственного сектора. Счет должен быть указан получателем в заявлении.

Важно! Если семья погибшего военного одновременно имеет право на получение этой единовременной денежной помощи и другой помощи или компенсации, осуществляется одна из таких выплат по ее выбору.