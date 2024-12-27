Украина получила новую денежную помощь: Шмыгаль рассказал, куда направят средства

Украина получила 485 миллионов долларов. Из них 465 миллионов предоставили Соединенные Штаты Америки.

Какую помощь получила Украина

Еще 20 миллионов поступили от Всемирного банка, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Он рассказал, что США и Всемирный банк предоставили деньги в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Из них 465 млн долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 млн поступили от Всемирного банка,

– написал Шмыгаль.

Согласно его словам, привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

В частности Денис Шмыгаль поблагодарил США, USAID и Всемирный банк за весомую поддержку украинцев.