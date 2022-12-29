Япония планирует выделить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины
Источник:Интерфакс-Украина
Япония намерена выделить еще дополнительные 500 миллионов долларов помощи Украине, кроме уже предоставленной финансовой, гуманитарной и военной поддержки. Об этом рассказал посол Японии в Украине Кунинори Мацуда.
Денежная помощь от Японии
Япония уже выделила Украине 1,1 миллиарда долларов, однако планирует предоставить еще дополнительные 500 миллионов.
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Также мы рассматриваем другие пакеты помощи,
– заметил посол Японии в Украине.
Предоставит ли Япония военную помощь
Посол также рассказал, что по закону Япония не может непосредственно предоставлять оружие. Однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение: дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, аптечки и пайки.
Мы продолжаем расширять список. И сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами о возможности предоставления технологий двойного назначения,
– добавил он.
По словам Кунинори Мацуды, Япония помогает Украине дипломатическими усилиями – а именно работает со странами, которые еще не определились со своей позицией по поводу этой войны, или с теми странами, которые все еще сохраняют нейтралитет.
Так мы стараемся убедить их поддержать Украину или участвовать в международных санкционных режимах,
– рассказал посол Японии в Украине.
Помощь от стран-доноров в 2023 году
- ЕС предоставит Украине в следующем году денежную помощь в размере 18 миллиардов евро.
- В оборонном бюджете США в поддержку Украины в следующем году заложено не менее дополнительных 800 миллионов долларов. Общая военная и финансовая поддержка США в 2023 году может составить около 37 миллиардов долларов. Именно такую сумму Белый дом затребовал в Конгрессе.