Украинцы в Польше начали меньше отправлять средства домой

Украинцы в Польше стали реже и меньше переводить средства в Украину. В 2024 году только 40% иммигрантов осуществляли переводы, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 48%.

Сколько денег переводят украинцы из Польши

Ежемесячные переводы также снизились с 49% до 37%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Польши.

Читайте также Льготы на коммуналку для военных: кто может получить скидку на тарифы

Беженцы переводят деньги меньше – только 33% по сравнению с 60% в 2023 году.

Заметьте! В то же время выросла доля украинцев, которые присылают гуманитарную помощь – 49%, из которых 39% беженцы, а остальные выехали до 2024 года.

В исследовании Национального банка Польши говорится о том, что склонность пересылать деньги в Украину зависит от статуса украинцев на рынке труда в Польше.

Заметьте! Денежные переводы осуществляют преимущественно те, кто имеет постоянную работу или ведет предпринимательскую деятельность.

Доля тех, кто ежемесячно пересылает более 1000 злотых, выросла: среди иммигрантов, прибывших до войны, с 19% до 22%, а среди беженцев - с 12% до 19% по сравнению с 2023 годом.