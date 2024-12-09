Деньги на войну: хватит ли Украине средств на защиту страны в 2025 году
Потребности Украины в 2025 году по внешнему финансированию составят 38 миллиардов долларов. В частности это меньше чем 41 миллиард долларов в 2024 году.
Каким будет внешнее финансирование Украины в 2025 году
Подобные цифры указывают на уменьшение объема финансовой помощи, которая необходима Украине, пишет 24 канал со ссылкой на отчет агентства Fitch Ratings.
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В отчете говорится об уменьшении неопределенности относительно внешнего финансирования Украины на краткосрочную перспективу. Это уменьшение стало возможным благодаря решению стран G7, которые, вероятно, предоставят Киеву примерно 50 миллиардов долларов в виде кредитов. Эти кредиты будут базироваться на доходах, полученными от замороженных российских суверенных активов.
Специалисты утверждают, что дефицит государственного бюджета Украины останется высоким. Он будет составлять 19,1% в 2024 году и 19,2% в 2025 году.
В частности это произойдет даже несмотря на недавно одобренное повышение налогов. Причиной такого дефицита являются большие расходы на оборону и ожидаемое уменьшение объемов иностранных грантов.
Эксперты пишут, что значительная фискальная консолидация будет ограничена из-за продолжения войны. Кроме того, следует учитывать и расходы на реконструкцию государства в случае длительного прекращения огня.
Обратите внимание! Все эти факторы могут привести к сохранению высокой зависимости Украины от внешнего финансирования.
Как это повлияет на войну в Украине
Агентство ожидает, что война продлится до 2025 года. В частности она будет продолжаться в пределах текущих параметров.
Несмотря на определенные территориальные достижения России в конце 2023 года, западная военная поддержка и решимость Украины, вероятно, не позволят значительных дополнительных потерь территорий,
– говорится в тексте.
Заявление новой администрации США во главе с Дональдом Трампом о завершении войны может способствовать переговорному прекращению огня. Однако мирное соглашение, как отметили в отчете, остается маловероятным из-за сложности уступок с обеих сторон.