Шмыгаль объяснил, где Украина будет брать средства в 2025 году на невоенные нужды

Правительство имеет целью привлечь более 38 миллиардов долларов внешней помощи в 2025 году. Это необходимо для покрытия невоенных расходов бюджета.

Помощь западных стран в 2025 году

Так, например, в 2023 году прямая бюджетная поддержка от международных партнеров составила около 41 миллиарда долларов, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Четко понимаем, откуда будем брать средства в следующем году. Ожидаем привлечь более 38 миллиардов долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов,

– сказал Шмыгаль.

В частности Украина планирует получить еще средства от замороженных российских активов.

Помощь от союзников в 2024 году

Денис Шмыгаль также отметил, что прямая бюджетная поддержка от международных партнеров за этот год составит около 41 миллиарда долларов.

Так 2024, согласно словам премьера, страна завершит в условиях финансовой устойчивости. Силы обороны финансируются:

за счет налогов;

сборов;

внутренних займов в полном объеме.

Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы. Более 16 млрд евро получили от ЕС по программе Ukraine Facility. Почти 5,4 миллиарда долларов – по программе сотрудничества с МВФ. Прошли уже шестой пересмотр программы, и вчера Украине перечислили новый финансовый транш,

– отметил глава правительства.

Заметьте! Украина прошла уже шестой пересмотр программы, и вчера получила перечисление нового финансового транша.