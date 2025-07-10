Украина получила миллиард евро за счет замороженных активов России

Замороженные активы России принесли ЕС миллиард евро прибыли. Деньги направят на "быстрое восстановление" Украины.

На что потратят миллиард евро

Украина получила 1 миллиард евро от ЕС за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Смотрите также Активы России и в дальнейшем будут использовать для помощи Украине, – еврокомиссар Домбровскис

По его словам, начатая вместе с G7 инициатива ERA работает: в 2025 году Украине уже передано более 18,5 миллиардов долларов за счет российских замороженных денег. Эти средства направляют на устойчивость Украины и "быстрое восстановление".

Инициатива ERA дает хороший результат, но мы на этом не остановимся. На URC-2025 призываем партнеров вместе с нами сформировать правовые инструменты полной конфискации всех российских активов,

– говорит Шмыгаль.

Как ЕС усиливает оборону Украины

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Европейский Союз недавно продлил действие экономических санкций против России, чтобы за ее счет оплачивать оружие Украине.

Мы все знаем, что Путин не хочет мира, поэтому мы должны давить на него, чтобы он сел за стол переговоров. 18-й пакет санкций будет бить в сердце российской военной экономики,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, до конца года Евросоюз поставит Украине 2 миллиона снарядов. Также ЕС инвестировал 1,2 миллиарда евро в усиление обороны Украины.

Мы используем российские деньги. Фактически, Россия оплачивает то оружие, которое будет использовать Украина. Но Украине нужно больше,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Заметьте! Страны Запада заморозили активы Центрального банка России после начала полномасштабного вторжения на сумму около 300 миллиардов долларов. Немалое количество этих средств находится в Евросоюзе.