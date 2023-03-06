Почему задерживают выплаты ВПЛ за февраль, – Минсоцполитики
Источник:Минсоцполитики
В Минсоцполитики сообщили, что в феврале была выплачена помощь ВПЛ на сумму 6,3 миллиарда гривен. Однако по некоторым причинам не всем смогли вовремя получить выплаты.
В феврале 2023 года завершено финансирование помощи на проживание внутренне перемещенных лиц. Вся сумма пособия составила в целом 6,3 миллиарда гривен.
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Из-за чего задерживали выплаты
В министерстве заявили, что есть некоторые ключевые причины, по которым могла произойти задержка выплат:
- Могла осуществляться дополнительная проверка и уточнение данных выплат для ВПЛ, ведь еще в прошлом году вся информация находилась в старых информационных системах.
- Ввели новую информационную систему, а значит, понадобилось время для того, чтобы научить органы соцзащиты работать с ней.
Кроме того, реестры для ВПЛ по выплатам формируются ежемесячно до 2, 12 и 22 числа. Именно поэтому ВПЛ могут получить помощь в разные периоды. Также на время начисления выплаты влияет то, вовремя ли органы местной власти подают реестры. Несвоевременная подача данных может привести к задержке.
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Доплаты к минимальным пенсиям в марте
С 1 марта украинские пенсионеры получат дополнительные средства от государства:
- пенсионеры, достигшие 65 лет, не работающие и имеющие полный страховой стаж 30 – 35 лет, получат до 3 120 гривен;
- пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и имеющие страховой стаж 20 – 25 лет, — тоже до 3 120 гривен;
- пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет, имеющие страховой стаж 30 – 35 лет, — до 3 000 гривен;
- в возрасте до 70 лет, работающих и имеющих страховой стаж 30 – 35 лет (и лицам с инвалидностью I группы), – до 2 760 гривен.
- Другие категории неработающих пенсионеров (независимо от возраста и закона) получат до 2 520 гривен.