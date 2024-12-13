Правительство выделило деньги на покупку дронов: сколько средств направят бригадам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны повысить прямое финансирование бригад. Цель этого поручения - дополнительная закупка дронов.

В пятницу, 13 декабря, это поручение будет выполнено, пишет 24 канал со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Так Министерство обороны Украины выделяет дополнительные 1,1 миллиарда гривен на закупку беспилотников. Деньги будут направлены непосредственно бригадам, чтобы они смогли быстро закрыть свои важнейшие потребности.

Всего в этом месяце Минобороны напрямую перечислит военным бригадам 4,3 миллиарда гривен, а за 11 месяцев такое прямое финансирование составило 27,2 миллиарда гривен,

– сообщил Шмыгаль.

Он также отметил, что одновременно за 10 месяцев 2024 года правительство страны потратило 229 миллиардов гривен на такие важные для Сил безопасности и обороны вещи: