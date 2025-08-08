1 000 гривен ко Дню Независимости: кому поступят выплаты
- Украинцы, которые являются участниками боевых действий, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, и пострадавшими участниками Революции Достоинства, получат денежную помощь ко Дню Независимости.
- Выплаты размером от 450 до 3 100 гривен будут начисляться по-разному в зависимости от категории: автоматически с пенсией, через воинскую часть или на банковский счет по заявлению.
На День Независимости некоторые украинцы получат выплаты. Это –одноразовая денежная помощь от государства.
Кому выплатят 1 000 гривен ко Дню Независимости?
Размер выплат ко Дню Независимости составляет от 450 до 3 100 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
1 000 удастся получить:
- участникам боевых действий;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства.
Выплаты поступят по разному, в зависимости от категории:
- Пенсионеры
Автоматически получат деньги вместе с пенсией в августе.
- Военные
Получат деньги от воинской части на основании поданной в ПФУ заявки.
- Не пенсионеры и не военные
Помощь начислят на указанный банковский счет по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.
Кто получит большие выплаты?
На самые большие выплаты ко Дню Независимости в размере 3 100 гривен могут рассчитывать украинцы, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также 3 100 гривен получат лица с инвалидностью I группы, которую они получили при определенных условиях:
- вследствие войны;
- вследствие пребывания малолетними в заключении концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), если им установили инвалидность из-за общего заболевания, трудовое увечье или другие причины.
Несколько меньшие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью других групп:
- для лиц с инвалидностью II группы – 2 900 гривен;
- для лиц с инвалидностью III группы – 2 700 гривен.
Наименьшие выплаты ко Дню Независимости составляют 450 гривен.