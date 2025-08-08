Укр Рус
Экономика Соцвыплаты 1 000 гривен ко Дню Независимости: кому поступят выплаты
8 августа, 14:55
2

1 000 гривен ко Дню Независимости: кому поступят выплаты

Альбина Ковпак

  • Украинцы, которые являются участниками боевых действий, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, и пострадавшими участниками Революции Достоинства, получат денежную помощь ко Дню Независимости.
  • Выплаты размером от 450 до 3 100 гривен будут начисляться по-разному в зависимости от категории: автоматически с пенсией, через воинскую часть или на банковский счет по заявлению.

На День Независимости некоторые украинцы получат выплаты. Это –одноразовая денежная помощь от государства.

Кому выплатят 1 000 гривен ко Дню Независимости?

Размер выплат ко Дню Независимости составляет от 450 до 3 100 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

1 000 удастся получить:

  • участникам боевых действий;
  • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
  • пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Выплаты поступят по разному, в зависимости от категории:

  • Пенсионеры

Автоматически получат деньги вместе с пенсией в августе.

  • Военные

Получат деньги от воинской части на основании поданной в ПФУ заявки.

  • Не пенсионеры и не военные

Помощь начислят на указанный банковский счет по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату.

Кто получит большие выплаты?

На самые большие выплаты ко Дню Независимости в размере 3 100 гривен могут рассчитывать украинцы, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также 3 100 гривен получат лица с инвалидностью I группы, которую они получили при определенных условиях:

  • вследствие войны;
  • вследствие пребывания малолетними в заключении концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), если им установили инвалидность из-за общего заболевания, трудовое увечье или другие причины.

Несколько меньшие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью других групп:

  • для лиц с инвалидностью II группы – 2 900 гривен;
  • для лиц с инвалидностью III группы – 2 700 гривен.

Наименьшие выплаты ко Дню Независимости составляют 450 гривен.