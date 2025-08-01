До 24 августа –Дня Независимости украинское правительство предоставит выплаты некоторым категориям граждан. Большинству получателей дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

Как оформить выплату ко Дню независимости?

Однако есть лица, которые должны подать заявление в ПФУ, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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На сайте отметили, что в 2025 году механизм проведения выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины такой же, как и в прошлом году. Однако тем, кто не является пенсионером, не проходит службу, не работает, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины.

В частности, заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

– добавили в тексте.

Алгоритм действий для получения денег такой:

На вебпортале Фонда необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажать кнопку "Войти".

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины".

Заполнить онлайн-форму заявления, что появится на экране: указать общие данные о себе (в частности паспортные и адресные данные), добавить реквизиты счета в банке.

Перед окончательным формированием заявления и отправкой, с помощью опции "Добавить файл" прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих право на назначение выплаты.

Дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку "v", и нажать кнопку "Сформировать заявление".

Проверить данные сформированного заявления и отправить в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Обратите внимание! С результатом рассмотрения заявления о назначении выплаты можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".